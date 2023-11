MotoGP, Bagnaia e Martin spiegano quante volte hanno avuto problemi di gomme quest’anno

Questione di gomme. Andato in archivio il penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP in Qatar, le problematiche legate agli pneumatici Michelin sono balzati ancor di più agli onori della cronaca per quanto riportato dallo spagnolo Jorge Martin.

Il pilota della Ducati Pramac, impegnato nel confronto diretto per il titolo con Francesco Bagnaia, si è molto lamentato del rendimento delle mescole nel corso della gara di Lusail, parlando di “vergogna”. Nella conferenza stampa dell’ultimo round di Valencia (Spagna), Martin e Bagnaia sono tornati su questo argomento, dando le proprie chiavi di lettura.

“Le problematiche con le gomme sono cose che sono accadute diverse volte. Quattro, forse, nel mio caso. Difficile stabilirne la causa“, ha tagliato corto Pecco. “Non conosco i motivi, è successo subito al primo giro, ma non abbiamo ancora risposte, queste cose devono essere analizzate con i giusti tempi, forse dopo la gara ho parlato fin troppo perché sono una persona impulsiva, ma non sappiamo esattamente cosa è successo con le gomme in Qatar. Magari sono stato particolarmente fortunato, ma prima di Lusail a me non era mai capitato di avere problemi con le gomme“, la risposta del centauro iberico.

A questo punto, vedremo se questo rendimento strano degli pneumatici andrà a condizionare anche l’evoluzione del week end in Spagna, decisivo per l’assegnazione del titolo.

Foto: LaPresse