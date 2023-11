MotoGP, a Bagnaia potrebbero bastare due quinti posti a Valencia: le combinazioni per il Mondiale

Esperti del calcolo di probabilità messi a dura prova. Nel prossimo week end calerà il sipario sul Mondiale 2023 di MotoGP. Sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) andrà in scena l’ultimo atto e ci sono 37 punti in palio per i centauri. Con l’introduzione della Sprint Race è noto infatti che al punteggio canonico della domenica di gara, vi sarà anche del sabato.

Per il GP domenicale sono assegnati 25 punti al primo; 20 al secondo; 16 al terzo; 13 al quarto; 11 al quinto; 10 al sesto; 9 al settimo; 8 all’ottavo; 7 al nono; 6 al decimo; 5 all’undicesimo; 4 al dodicesimo; 3 al tredicesimo; 2 al quattordicesimo; 1 al quindicesimo. Parlando invece della Sprint, sono in gioco 12 punti al primo; 9 al secondo; 7 al terzo; 6 al quarto; 5 al quinto; 4 al sesto; 3 al settimo; 2 all’ottavo; 1 al nono.

La situazione tra Francesco Bagnaia (1°) e Jorge Martin (2°) nella graduatoria iridata vede il piemontese guidare con 21 punti di margine sullo spagnolo. Pertanto, lui avrebbe bisogno di 16 punti, che potrebbero arrivare con un quinto posto nella Sprint Race e un quinto in gara.

Allargando il discorso, per la conquista del suo secondo titolo consecutivo, Pecco può avere 25 punti di vantaggio sullo spagnolo perché a parità di punti peserebbe il maggior numero di vittorie nei GP, che al momento sorride al pilota italiano (6 vs 4, con l’iberico che potrebbe arrivare al massimo a 5). Di conseguenza, Bagnaia potrebbe laurearsi campione già nella Sprint Race secondo queste possibili combinazioni:

Bagnaia vince e Martin non fa meglio di terzo (+26)

Bagnaia è secondo e Martin non fa meglio di quinto (+25)

Bagnaia è terzo e Martin non fa meglio di settimo (+25)

Bagnaia è quarto e Martin non fa meglio di ottavo (+25)

Bagnaia è quinto e Martin non fa meglio di nono (+25)

Bagnaia è sesto e Martin non fa meglio di decimo (+25)

Un’eventualità da considerare fino a un certo punto dal momento che nella seconda parte di stagione Pecco ha fatto più fatica a trovare la quadra il sabato, essendo più competitivo la domenica. Di sicuro c’è che Martin non potrà vincere il Mondiale nel day-2 del week end. L’iberico può laurearsi campione la domenica, con un margine di vantaggio di 24 punti al termine della Sprint perché a parità di score in classifica vincerebbe Bagnaia. Lo scenario migliore per il pilota della Ducati Pramac sarebbe quello di un successo nella Sprint Race e lo zero di Pecco, con conseguenze guadagno di 12 punti e di un distacco ridotto a 9 lunghezze.

Foto: LaPresse