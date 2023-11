Moto3, prende il via il weekend di Valencia con Masià pronto per i festeggiamenti e Sasaki in vena di rivalsa

Siamo pronti per alzare il sipario sul fine settimana della Comunitat Valenciana, ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo andrà in scena l’ultima tappa del campionato della classe più leggera che, dopo quanto avvenuto a Lusail, non avrà più interesse per quanto riguarda la corsa al titolo.

Il Gran Premio del Qatar della scorsa settimana, infatti, ha consegnato lo scettro della Moto3 a Jaume Masià che, di conseguenza, si prepara per i festeggiamenti nella gara di casa. Il pilota nativo di Algemesi, città situata a pochi chilometri proprio da Valencia, ha finalmente conquistato il tanto atteso titolo che, sin dal suo sbarco nel Motomondiale, sembrava nel suo destino.

Per riuscirci, all’età di 23 anni, ha dovuto mettere in scena una bella rimonta in questa stagione. Dopo un avvio di campionato non impeccabile, il portacolori del team Honda Leopard ha cambiato marcia con 3 vittorie, 2 secondi posti, un terzo e un quarto nelle ultime nove uscite. Con il successo in Qatar ha portato il suo vantaggio a +28 su Ayumu Sasaki, il suo rivale in questa lotta un po’ troppo intensa nelle ultime uscite.

La gara di Lusail ha visto una battaglia davvero sopra le righe, con Jaume Masià che ha messo in mostra un comportamento assolutamente esecrabile, che però non è stato sanzionato dalla direzione di gara. Il weekend di Valencia non consegnerà il titolo, ma darà a Sasaki l’occasione di rifarsi. Per fortuna il titolo è già stato assegnato, perchè avremmo potuto assistere ad una gara troppo “rusticana” visti i presagi…

Foto: LaPresse