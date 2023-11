Moto3, Jaume Masià fa il vuoto nella FP2 di Lusail davanti a Fenati, 5° Bertelle, 10° Nepa

Jaume Masià non ha la minima intenzione di fermarsi. Lo spagnolo ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato di Lusail le luci della sera hanno preso il sopravvento e le condizioni del turno hanno permesso ai piloti di prepararsi nel migliore dei modi in vista del prosieguo del weekend.

Il miglior crono della FP2, come detto, porta la firma di Jaume Masià (Honda Leopard) in 2:06.794 con distacchi amplissimi rifilati a tutti. Il secondo, Romano Fenati (Honda Snipers), per esempio, chiude a 546 millesimi dal leader della classifica generale, quindi terzo Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) a 622.

Quarto crono per lo spagnolo Ivan Ortolà (KTM Angeluss) a 631 millesimi, davanti al nostro Matteo Bertelle (Honda Snipers) quinto a 808, quindi sesto lo spagnolo Xavier Artigas (CFMOTO Pruestel) a 870, mentre è settimo il colombiano David Alonso (Gas Gas) a 1.001. Ottavo il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna Liqui Moly) a 1.074, quindi nono Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) a 1.269, mentre è decimo Stefano Nepa (KTM Angeluss) a 1.353.

Si ferma in 11a posizione Vicente Perez (KTM BOE) a 1.357, mentre è 12° il nipponico Kaito Toba (KTM Angeluss) a 1.383. davanti allo spagnolo David Munoz (KTM BOE) 13° a 1.580, mentre completa la top14 il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 1.627. Al momento fuori dalla top14 Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3) che si trova in 15a posizione a soli 59 millesimi da Oncu, quindi 17° Diogo Moreira (KTM MT) a 1.842 dalla vetta, mentre è 20° Riccardo Rossi (Honda SIC58) a 1.984.

A questo punto la classe più leggera si prepara in vista della giornata di domani con la terza sessione di prove libere delle ore 11.30 italiane (le ore 13.30 locali) che andranno a comporre la top14 che eviterà la Q1 che prenderà il via alle ore 15.50.

Foto: Valerio Origo