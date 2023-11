Moto3, Daniel Holgado domina la FP3 del GP di Malesia. Nella top14 Bertelle, Fenati, Farioli e Rossi

Un ritrovato Daniel Holgado ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2023. Sul tracciato di Sepang la classe più leggera ha sfruttato le condizioni ottimali della giornata, tra sole e temperature elevate, per andare a decidere la top14 che potrà evitare la Q1 nelle qualifiche odierne.

Il terzo turno della Moto3 ha visto un Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) dominante con il tempo di 2:11.139 e un vantaggio di 225 millesimi sul turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), l’unico a rimanere quasi in scia al leader della FP3. Terzo lo spagnolo Jaume Masià (Honda Leopard) a 434 millesimi, davanti al giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna Liqui Moly) quarto a 614, mentre è quinto il brasiliano Diogo Moreira (KTM MT) a 616.

Sesto crono per l’australiano Joel Kelso (CFMOTO Pruestel) a 619 millesimi dalla vetta, settimo per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 680, mentre è ottavo il primo degli italiani, Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 714. Nono tempo per lo spagnolo Ivan Ortolà (KTM Angeluss) a 876 millesimi, davanti a Romano Fenati (Honda Snipers) decimo a 882, quindi undicesimo Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3) a 9 decimi esatti.

Si piazza in 12a posizione lo spagnolo David Munoz (KTM BOE) a 983 millesimi, quindi 13° il giapponese Ryusei Yamanaka (Gas Gas Aspar) a 1.038, con Riccardo Rossi (Honda SIC58) che chiude la top14 a 1.063. Dovranno partire dalla Q1, tra gli altri, il colombiano David Alonso (Gas Gas Aspar) solo 19° a 1.362, quindi il nostro Stefano Nepa (KTM Angeluss) 21° a 1.542. A questo punto la classe più leggera si prepara in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 05.50 italiane (le ore 12.50 locali) e andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domenica.

Foto: Valerio Origo