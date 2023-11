Moto2, Fermin Aldeguer è il più veloce nella FP3 di Valencia, Vietti ottimo 4°, Arbolino solo 23°

Fermin Aldeguer non ha la minima intenzione di fermarsi in questo finale di stagione. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2023. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, il vincitore delle ultime tre gare ha dominato la scena, precedendo un gruppo di piloti che, tra di loro, hanno distacchi ridotti.

Il portacolori del team Boscoscuro Speed Up ha chiuso con il tempo di 1:33.264 con 165 millesimi di vantaggio sul connazionale Marcos Ramirez (Kalex American), mente è terzo il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) a 335. Quarta posizione per il primo degli italiani, Celestino Vietti (Kalex Fantic) a 343 millesimi, quinta per lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) a 487, quindi sesta per il suo connazionale Manuel Gonzalez (Kalex Yamaha VR46) a 592, mentre è settimo un altro spagnolo, Aron Canet (Kalex Pons) a 625.

Ottava posizione per il britannico Jake Dixon (Gas Gas Aspar) a 649 millesimi dalla vetta, nona per Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 659, decima per lo spagnolo Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo) a 692, quindi 11a per il suo connazionale Izan Guevara (Gas Gas Aspar) a 723. Chiude in 12a posizione il belga Barry Baltus (Kalex Fleten) a 733, mentre in 13a troviamo lo spagnolo Sergio Garcia (Kalex Pons) a 777, quindi il campione del mondo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) è solamente 18° a 829, ma entra nella top14 grazie al tempo messo a segno ieri.

Non va oltre la 23a posizione un Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) sempre più in crisi con un distacco di 1.089, quindi in 25a Mattia Casadei (Kalex Fantic) a 1.169, mentre è 31° Matteo Ferrari (Kalex Gresini) a 1.592.d

A questo punto la classe mediana si concentra in vista delle qualifiche che scatteranno, con la Q1, alle ore 13.45 e andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani che prenderà il via alle ore 13.15.

Foto: LaPresse