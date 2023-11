Matteo Arnaldi trionfa in Coppa Davis: “Vinta la partita più importante della carriera”

Matteo Arnaldi ha sconfitto Alexei Popyrin nel primo singolare della finale di Coppa Davis. Il tennista italiano si è imposto al terzo set, dopo essere riuscito ad annullare otto palle break in un incontro particolarmente duro e caratterizzato da una tensione elevatissima. L’azzurro è stato bravo a portarsi in vantaggio nella prima frazione, nel secondo parziale è oggettivamente scomparso dal campo e poi nel terzo è riuscito a respingere le iniziative dell’avversario e a portare a casa un punto pesantissimo.

L’Italia si è portata in vantaggio per 1-0 nell’atto conclusivo contro l’Australia e ora è a un solo successo dall’alzare l’Insalatiera sul cemento indoor di Malaga. Gli azzurri sono davvero vicinissimi all’impresa, ora toccherà a Jannik Sinner contro Alex de Minaur: l’altoatesino ha nelle mani il match point per riportare il Bel Paese sul trono della massima competizione tennistica per Nazionali a 47 anni di distanza dal primo e unico sigillo.

Matteo Arnaldi ha commentato la propria prestazione al termine dell’incontro: “Ero contento anche dopo il primo match pur avendo perso, oggi sono felicissimo per aver vinto il match più importante della mia carriera. Sono contento delle emozioni e sensazioni che ho provato, per me è importante perché un mese fa è venuta a mancare una persona importante per me. Non ho giocato una delle migliori partite, ma non è semplice giocare in finale. Sono contento del risultato e per averla portata a casa”.

Foto: Lapresse