Maratona Torino 2023, debutta sulla distanza Cesare Maestri. Africani favoriti d’obbligo

Giornata di vigilia verso la Maratona di Torino 2023, in programma domenica 5 novembre poche ore prima della maratona più famosa al mondo tra le strade di New York. Il capoluogo piemontese accoglie comunque un notevole numero di partecipanti (più di 5 mila) tra cui alcuni specialisti africani di buon livello che dovrebbero contendersi la vittoria finale.

Grande curiosità in chiave azzurra per il debutto sulla distanza dei 42,195 chilometri di Cesare Maestri, campione europeo di corsa in montagna nel 2022 che vanta un primato personale di 1h02:25 sulla mezza maratona stabilito due anni fa a Valencia. Il 29enne trentino, capace di conquistare in questa stagione il quinto titolo nazionale di seguito sui sentieri, sarà accompagnato sino ai 21,097 km dal suo compagno di club e di Nazionale, Xavier Chevrier.

Tra i big il favorito principale per il successo dovrebbe essere il keniano Joel Kipkenei Melly, sceso sotto le 2 e 10 in aprile a Vienna ed estremamente motivato per andarsi a prendere quel primo posto sotto la Mole sfuggitogli nel 2019 quando dovette accontentarsi della piazza d’onore. I suoi avversari più temibili domattina saranno il connazionale Timothy Kosgei Kipchumba e l’esordiente etiope Sendeku Alelgn Amogne, che ha un personale di 28:29.30 sui 10.000 metri.

Kenya protagonista annunciato anche nella gara femminile con Dorine Jerop Murkomenche vuole ripetere il trionfo dello scorso anno cercando anche di migliorare il tempo di 2h32:37. Iscritta anche l’etiope Etsegenet Belete, che punta ad abbassare il personale di 2h38:57 firmato in questa stagione alla maratona di Roma. Si parte alle ore 8.30 da piazza Castello (dove è posizionato anche l’arrivo), mentre il traguardo della mezza sarà a Beinasco. Previsto un nuovo percorso che si preannuncia abbastanza veloce.

Foto: Gulberti/FIDAL