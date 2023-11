Atletica, nuovo debutto italiano in Maratona. A Torino un esordio azzurro dalla montagna

Cesare Maestri farà il proprio debutto in Maratona a Torino nella giornata di domenica 5 novembre. Il Campione d’Europa di corsa in montagna esordirà sui 42,195 km dopo essersi cimentato sulla mezza distanza a Valencia un paio di anni fa (personale di 1h02:25). Il quasi trentenne (spegnerà le candeline il 12 novembre), che quest’anno ha conquistato il quinto titolo tricolore consecutivo sui sentieri, correrà fino alla mezza insieme al compagno di Nazionale Xavier Chevrier.

Tra i grandi favoriti della vigilia ci sono i kenyani Joel Kipkemboi Melly e Timothy Kosgei Kipchumba, senza dimenticarsi dell’etiope Sendeku Alelgn Amogne. Tra le donne, invece, spicca la kenyana Dorine Kerop Murkomen, che cercherà la doppietta dopo il sigillo dell’anno scorso.

Partenza da Piazza Castello, ci si dirigerà verso la parte settentrionale del capoluogo piemontese, si raggiungerà lo Stadio Olimpico, si passerà da Beinasco (passaggio alla mezza), si transiterà per la Palazzina di Caccia di Stupinigi e si proseguirà per Nichelino e Moncalieri per poi rientrare verso il centro, accostando il Duomo, entrando in Piazzetta Reale e arrivando in piazza Castello davanti a Palazzo Madama.

Foto: Gulberti/FIDAL