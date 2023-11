Maratona New York 2023: quanto guadagnano i vincitori? Il montepremi

Ricco montepremi alla Maratona di New York 2023 che si correrà domenica 5 novembre. I top runners si sfideranno per la vittoria lungo le strade della Grande Mela, si preannuncia grande spettacolo e una battaglia emozionante tra alcuni dei migliori atleti in circolazione a caccia della gloria che porta un successo nella metropoli statunitense. Le cifre garantite sono davvero di lusso, con un montepremi complessivo di 534.000 dollari statunitensi da dividere equamente tra i due sessi.

I due vincitori guadagneranno infatti 100.000 dollari. Ci saranno però premi anche per i migliori piazzati: i secondi si dovranno accontentare di 60.000 dollari, mentre i terzi vedranno salire il proprio conto in banca di 40.000 dollari. Sono previsti premi fino al decimo classificato in quest’ordine: 25.000, 15.000, 10.000, 7.500, 5.000, 2.500, 2.000 dollari. Di seguito il montepremi dettagliato della Maratona di New York 2023.

MONTEPREMI MARATONA NEW YORK 2023

I premi sono i medesimi per la gara maschile e per la femminile:

Primo classificato: 100.000 dollari (il cambio con l’euro è in sostanziale parità)

Secondo classificato: 60.000 dollari

Terzo classificato: 40.000 dollari

Quarto classificato: 25.000 dollari

Quinto classificato: 15.000 dollari

Sesto classificato: 10.000 dollari

Settimo classificato: 7.500 dollari

Ottavo classificato: 5.000 dollari

Nono classificato: 2.500 dollari

Decimo classificato: 2.000 dollari

Foto: Lapresse