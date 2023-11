LIVE Zverev-Rublev, ATP Finals 2023 in DIRETTA: il tedesco attende buone notizie da Medvedev

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera amici di OA Sport e benvenuti a questa Diretta Live dal PalaAlpi Tour di Torino. Si chiudono gli incontri di RoundRobin con il match tra Alexander Zverev e Andrey Rublev.

Situazione complicata quella del Gruppo Rosso del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis. Le uniche due cose certe sono che il russo Daniil Medvedev è già qualificato alle semifinali, mentre il connazionale Andrey Rublev è già eliminato. L’altro posto al penultimo atto sarà affare tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev: venerdì 17 novembre, nell’ultima giornata, l’iberico affronterà Medvedev non prima delle 14.30, mentre il tedesco se la vedrà appunto con Rublev. Alcaraz si qualificherà alle semifinali se batterà Medvedev oppure se perderà contro Medvedev e poi Rublev batterà il tedesco, mentre Alexander Zverev si qualificherà alle semifinali se batterà Rublev dopo che Medvedev avrà battuto Alcaraz.

Precedenti che proferiscono un 5-3 per il tedesco. Se n’è giocato uno pochi giorni fa in quel di Vienna, quando a imporsi fu il russo per 6-1, 6-7, 6-3 in un match dominato per un set e mezzo dal russo che poi ha visto una bella reazione del tedesco. Quest’anno Rublev ha vinto tutti e tre i confronti diretti, per la verità. Però si sono giocati, a Dubai e a Bastad, quando non era ancora il vero Zverev. Quest’ultimo sembra essere “giunto” proprio qui alle ATP Finals.

