LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: il derby italiano può dare un indirizzo alla stagione

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Olimpia Milano, match valido per l’ottava giornata di andata della regular season di Eurolega. Si gioca il primo derby italiano della stagione alla Segafredo Arena di Bologna.

E’ stata una partenza antitetica per le due rappresentati italiane nella massima competizione continentale cestistica per club, 5-2 il record della Virtus Bologna, reduce però dalla pesante sconfitta in trasferta con il Real Madrid (100-74), 2-5 invece il rullino di marcia attuale dell’Olimpia Milano, riuscita però a tornare alla vittoria nell’ultimo turno con un netto 83-52 al Forum con il Valencia.

La Segafredo di coach Luca Banchi, subentrato in corsa a Sergio Scariolo, occupa attualmente il quinto posto della classifica alle spalle di Barcellona, Real Madrid, Fenerbahce e Monaco, l’Olimpia Milano di Ettore Messina ha invece abbandonato l’ultima piazza salendo in quattordicesima posizione ad una sola vittoria dalla zona playoff, chiusa attualmente dall’Olympiakos con un record di 3-4.

Alla Segafredo Arena di Bologna si gioca il primo derby italiano della stagione europea

