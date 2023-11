Volley femminile, Milano sbanca Mulhouse con un secco 3-0 e guida a punteggio pieno il girone di Champions

L’Allianz Milano concede il bis, sbanca Mulhouse (3-0) e guida a punteggio pieno il girone di Champions League dopo due partite. La squadra di Gaspari domina i primi due set come se di fronte avesse una squadra di una categoria inferiore invece che la migliore squadra di Francia, poi soffre un po’ nel terzo set ma nel momento decisivo si fa trovare pronta e, senza distrazioni, porta a casa i tre punti in un’ora e un quarto, tempo di ordinanza, impiegato anche per avere ragione nella prima giornata dello Stara Pazova.

Gaspari in avvio si affida Cazaute, Orro, Rettke, Egonu, Candi, Bajema e Brenda Castillo, mentre Salvagni schiera Legors, Mayer, Siftar, Van Avermaet, Nana, Snyder e Soldner. La partita prende subito una piega ben precisa con le milanesi che guadagnano un vantaggio subito abissale (12-4) con il muro e sfruttando gli errori delle padrone di casa. L’Allianz aumenta il vantaggio fino al 25-11 conclusivo.

La musica non cambia nel secondo set: Milano con Cazaute al servizio vola sul 5-0 e Mulhouse di nuovo esce dalla partita. Le milanesi volano sul 10-1 e poi sul 20-8 e il set si chiude con il punteggio di 25-12.

L’avvio del terzo set è il primo momento di equilibrio dell’incontro con le francesi che riescono anche a mettere il naso avanti ma l’Allianz non si distrae e l’ace di Egonu fa scattare sul 7-5 la squadra ospite. Milano guadagna il +3 sia sul 14-11 sia sul 17-14. I muri di Rettke e Bajema tengono a distanza di sicurezza le francesi che si arrendono alla diagonale mostruosa di Egonu che chiude il match (25-22).

In casa Allianz 14 i punti di una Paola Egonu che non è stata sovraccaricata da Alessia Orro e 12 i punti di Bajema. per Mulhouse la top scorer è stata Bajema con 6 punti. Prossimo match per le milanesi il 29 novembre in casa delle campionesse d’Europa del Vakifbank.

