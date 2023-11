LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce, Eurolega basket in DIRETTA: impegno ostico contro i temibili turchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Virtus Bologna-Fenerbahce Istanbul, decima giornata dell’Eurolega di basket 2023!

Le V-nere cercano il pronto riscatto dopo il ko rimediato in trasferta venerdì scorso ad Atene contro il Panathinaikos (90-76), dove non sono bastati i 20 punti di Marco Belinelli ed i 17 di un sempre efficace Tornike Shengelia. I bianconeri si trovano attualmente in terza posizione con 6-3 di record dopo nove turni disputati, dietro solo alla capolista ancora imbattuta Real Madrid (8-0 e con una partita da recuperare) ed il Barcellona (7-2).

Il Fenerbahce Istanbul si presenta invece alla sfida odierna in striscia negativa: la squadra turca, infatti, è reduce da tre sconfitte consecutive – con l’ultima affermazione che risale alla sesta giornata per 79-77 contro i vice-campioni d’Europa dell’Olympiacos Pireo. Coach Itoudis punterà ancora una volta sull’estro di Scottie Wilbekin e sul duo composto da Nigel Hayes-Davis e Tarik Biberovic, per centrare una vittoria che rilancerebbe le ambizioni del Fenerbahce attualmente al decimo posto in classifica (5-4).

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 20:30. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo