Volley, Trento apre con una vittoria in Champions League: Lubiana battuto, Rychlicki e Michieletto sugli scudi

Trento ha esordito con una vittoria nella Champions League 2023-2024 di volley maschile. I Campioni d’Italia hanno sconfitto Lubiana per 3-1 (25-15; 20-25; 25-18; 26-24) di fronte al proprio pubblico della ilT quotidiano Arena e hanno incominciato al meglio la propria avventura nella massima competizione continentale, dopo che nelle ultime tre edizioni si erano sempre dovuti inchinare al cospetto dei polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (due volte in finale e una volta ai quarti).

I padroni di casa partivano con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata formazione slovena e si sono fatti sorprendere nel secondo set, riuscendo però a rimettersi in carreggiata nella terza frazione e a chiudere i conti in proprio favore ai vantaggi del quarto parziale. I dolomitici si sono portati in testa al Gruppo B, a braccetto con i francesi del Tours che nel pomeriggio hanno avuto la meglio a sorpresa contro i polacchi dell’Asseco Resovia per 3-1.

A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Kamil Rychlicki (26 punti, 3 muri, 2 ace) e gli schiacciatori Alessandro Michieletto (12 punti, 4 ace) e Giulio Magalini (14), mentre Daniele Lavia ha goduto di un turno di riposo. Il regista Riccardo Sbertoli (3 punti) ha ben lanciato anche i centrali Marko Podrascanin (6 punti) e Wout D’Heer (7 punti, 4 muri). Agli ospiti non sono bastati il bomber Nikola Gjorgiev (18 punti) e lo schiacciatore Jan Pokersnik (18 punti).

Foto: LiveMedia/Caterina Zattarin