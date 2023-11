LIVE Sci alpino, già cambiato l’orario della discesa di Zermatt-Cervinia: gli aggiornamenti

Il maltempo continua purtroppo a caratterizzare il doppio Speed Opening stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino a Zermatt-Cervinia e, dopo la cancellazione delle due discese maschili lo scorso weekend, non sarà scontato completare almeno una delle due gare femminili previste tra oggi e domani sulla pista “Gran Becca”.

Le condizioni meteo avverse hanno già provocato l’annullamento negli ultimi giorni di due delle tre prove cronometrate previste (si è svolto solo il secondo training ufficiale, nella giornata di giovedì), ma non è finita qui. A causa del forte vento è slittata stamattina l’apertura degli impianti di risalita e la ricognizione delle atlete è stata posticipata dalle ore 9 alle 10.30.

La partenza odierna di gara-1 a Zermatt-Cervinia è stata inoltre ritardata al momento di 45 minuti, dalle 11.45 alle 12.30. Nella giornata di ieri gli organizzatori hanno reso noto che l’orario limite per il via della competizione è fissato per le 13.15, altrimenti si rimanderà tutto a domani con la speranza di un meteo migliore. La situazione è in continua evoluzione e siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 9.05

Confermata alle 9.45 l’ispezione della giuria in pista per verificare le condizioni meteo. Le atlete restano in stand by, in attesa di ricevere il via libera per la ricognizione.

Foto: Lapresse