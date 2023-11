Basket, l’Olimpia torna a vincere in Eurolega. Spettacolo, difesa, canestri e Milano cancella Valencia

Torna alla vittoria, finalmente, l’EA7 Emporio Armani Milano e contro Valencia si rivede la squadra che ci si aspetta da Ettore Messina. Cioè tanta difesa, aggressività su ogni pallone e buone percentuali in attacco. Ma, soprattutto, Milano trova quei giocatori che sin qui avevano faticato, da Poythress ad Hines, oltre a un solito Mirotic e degli ottimi Flaccadori e Tonut. E dopo 4 ko arriva il secondo successo in Eurolega

Ottima partenza di Milano, che se non trova le triple, trova i rimbalzi offensivi e Poythress e Mirotic firmano il 6-0 iniziale. Benissimo in difesa l’Olimpia, fatica Valencia a trovare la via del canestro e i padroni di casa vanno sul 10-5. A un certo punto, però, due brutte difese meneghine valgono il -1 per gli ospiti. Timeout di Messina e al rientro in campo controparziale di Milano che riallunga sul 16-9, con uno scatenato Mirotic. Si mette a referto da oltre l’arco anche Flaccadori, che poi chiude il quarto con due liberi a segno e Milano va al primo stop avanti 23-12, con ben 14 punti di Nikola Mirotic, con 4/4 da due punti, 2/2 da tre punti e quattro rimbalzi.

Parte benissimo l’Olimpia anche nel secondo quarto, con canestro e fallo subito da Hines, poi tripla di Stefano Tonut e Milano che scappa sul 28-12. Poco dopo lunga palla per Tonut, ma la guardia biancorossa non riesce a segnare, gli arbitri non vedono il fallo subito e sul ribaltamento invece tre liberi molto generosi per Ferrando e Valencia che può accorciare un po’. Ancora una tripla di Tonut, però, e una stoppata clamorosa di Hines rilanciano Milano, che con la tripla di Ricci chiude metà quarto sul 40-22. Si blocca, però, l’Olimpia nella seconda metà del quarto e Valencia piazza un parziale di 9-1 che riporta gli spagnoli a -10 con poco meno di 2’ da giocare. Due brutte palle perse in palleggio fanno infuriare Messina, che ancora cerca Shields – fermo a quota zero punti – e Valencia che prova a ricucire, ma la tripla del solito Mirotic ferma l’emorragia per Milano. Si va, così, al riposo sul 44-31, con 17 punti di Mirotic, 7 per Flaccadori e 6 di Tonut.

La ripresa inizia con Poythress che prima prende un rimbalzo offensivo, poi compie due grandi giocate difensive, assieme a una stoppata di Shields e Milano che con un parziale di 5-0 riprova a scappare via. Milano è concentrata in difesa, Melli e Lo rubano un pallone in coppia e schiacciata a due mani di Poythress e +20 per l’Olimpia. Non si fermano i biancorossi, che stasera stanno trovando la cattiveria difensiva di giocatori sin qui poco partecipi, poi tripla di Lo per il +25, prima che Valencia riesca a dare una minima risposta. Ma è una fiammata che si spegne subito, con Milano che domina, con una difesa che in tre quarti ha concesso in media solo 13 punti agli spagnoli e si va all’ultimo stop sul 64-39.

Ultimo quarto, dunque, che è ormai garbage time e Milano può festeggiare la seconda vittoria stagionale in Eurolega e prima dopo quattro sconfitte consecutive. Sperando che questa sia la svolta per una squadra che aveva bisogno di ritrovarsi soprattutto da un punto di vista mentale e difensivo. Vince, così, l’EA7 Emporio Armani Milano, che supera Valencia 83-52. Top scorer Nikola Mirotic con 19 punti, ma da segnalare anche gli 8 punti e 7 rimbalzi di Poythress, i 6 assist di Maodo Lo, e in generale una prova più che positiva per Diego Flaccadori, la conferma da entrambi i lati del parquet di Stefano Tonut. A cercare una nota negativa, porta il nome e cognome di Shavon Shields, assente dalla festa biancorossa con zero punti sul tabellino.

Credits: Ciamillo