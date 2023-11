Pallanuoto, in Euro Cup vince solo Savona. Serie incredibile di rigori per Trieste

Giovedì dedicato all’Euro Cup per quanto riguarda la pallanuoto maschile. Tre le squadre azzurre impegnate: una sola vittoria, due sconfitte, delle quali una ai rigori. Partiamo dall’RN Savona, che batte nettamente gli ungheresi dell’Honved per 14-7, grazie anche alla tripletta di Pietro Figlioli.

Partita clamorosa quella della Pallanuoto Trieste in Grecia con il Panionios: la squadra azzurra acciuffa il pareggio sul finale, ma viene battuta dopo una serie infinita di rigori per 26-25. Battuta d’arresto netta invece per la compagine siciliana dell’Ortigia, che perde in casa 9-14 con il Primorac.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti