Basket, a Varese basta un tempo con Tbilisi nella sfida di Europe Cup

Terzo appuntamento di Europe Cup per l’Itelyum Varese, che all’Itelyum Arena ospitava il Bc Tsu Tbilisi. Una sfida a senso unico, già chiusa nel primo quarto, con i lombardi che così hanno conquistato la seconda vittoria nel Vecchio Continente.

Parte subito forte la squadra di casa, che con le triple di Davide Moretti e Olivier Hanlan firma il 10-2 dopo due minuti e mezzo. Poi McDermott firma la doppia cifra di vantaggio e il canestro da oltre l’arco di Gabe Brown vale il +13. Prova una reazione il Tbilisi, che torna in singola cifra di svantaggio, ma è solo una fiammata, perché poi un’altra tripla di Moretti rilancia la fuga di Varese. Altro tiro da lontano, questa volta di Willie Cauley-Stein, poi segna Hanlan e +15 per i padroni di casa. Percentuali altissime da oltre l’arco per Varese, a segno ancora con Brown e l’Itelyum scappa via e chiude il primo quarto avanti 37-16.

Non cambia lo spartito nel secondo quarto, con Varese che dopo 1’30” tocca il +25 e match virtualmente in freezer per i lombardi. Ottimo Davide Moretti, ancora a segno da oltre l’arco, ma è tutta Varese a gestire al meglio il vantaggio e, poco alla volta, ad allargare ancora di più il divario contro Tbilisi. Palla rubata da Brown, schiacciata di Woldetensae e +30 per i padroni di casa poco dopo metà quarto. Non riescono a reagire i georgiani, in balia di padroni di casa, e Varese continua a dominare sul parquet e con un secondo quarto da +17 e si va al riposo sul 71-33.

Match che sembra ormai in ghiacciaia, ma dagli spogliatoi Varese non esce e il terzo quarto è da incubo per i padroni di casa. Un parziale di 0-13 rimette Tbilisi almeno virtualmente in partita, ma è tutto il terzo periodo che vede Varese soffrire in attacco, con soli 6 punti segnati nei primi 6 minuti del quarto e georgiani che di colpo dal -38 si ritrovano a -21. Nel finale del quarto limita i danni Varese, che così va all’ultimo stop ancora nettamente avanti 88-64.

A inizio ultimo quarto prova l’ultima fiammata Tbilisi per riaprire realmente un match sempre comunque in mano a Varese, ma rispondono i lombardi che, dopo un parziale di 2-8 iniziale riprendono il giusto vantaggio e possono gestire gli ultimi minuti del match. Vince, così, l’Itelym Varese 109-83, con ben sei giocatori in doppia cifra: Vincent Shahid 20, Gabe Brown 18, Davide Moretti 15, Tomas Woldatensae 13, Olivier Hanlan 12, Matteo Librizzi 11.

Foto: fiba.basketball