LIVE Nuoto, Campionati Italiani invernali in DIRETTA: DIRETTA: Pilato in gran forma, con Ceccon vola alle Olimpiadi. Prove sottotono di Martinenghi e Quadarella

I TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER MONDIALI E OLIMPIADI

19.41 Grazie mille per averci seguito, appuntamento a domani per la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani invernali di nuoto! Buona serata e buon proseguimento su OA Sport!

19.40 Anche Federico Burdisso non ha convinto nei 100 farfalla del pomeriggio, battuto da Gianmarco Sansone. Niente crono per Simona Quadarella nei 1500 stile libero, ma è apparsa comunque un po’ meno impallata rispetto a ieri.

19.38 Ma sorridono altri due azzurri. Michele Lamberti accompagnerà Ceccon ai Mondiali di Doha avendo staccato il pass. Sorprende Ludovico Viberti nei 100 rana, diventando campione italiano con un ottimo 59”38 e stampando il tempo per la competizione iridata; prova così così per Nicolò Martinenghi terzo, ma non apparso preoccupato della sua prestazione.

19.36 Si chiude dunque la seconda giornata degli Assoluti invernali di nuoto. L’Italia si prende due pass per le Olimpiadi di Parigi, con Thomas Ceccon nei 100 dorso e con Benedetta pilato nei 100 rana.

19.34 Chiude la gara Simona Quadarella, 16’08”01 per lei, non c’è il pass per Parigi ma si sapeva non fosse nelle condizioni migliori. Nuotata comunque migliore rispetto a quanto visto ieri.

19.33 Ultimi 100 metri, 15’04”89 per Simona Quadarella.

19.31 12’54”40 il crono di Simona Quadarella dopo 1200 metri. Si resta attorno ai 32”50 ogni 50 metri.

19.28 Siamo ai 1000 metri, Quadarella in 10’43”87. Il pass olimpico sembra quantomeno difficile al momento.

19.26 8’33”50. Sta girando attorno ai 32”50 Simona, ma ora sta provando a riaccelerare.

19.24 6’23”41 il crono sui 600 metri. I tempi stanno leggermente salendo.

19.23 5’18”26 il crono di Quadarella ai 500 metri.

19.22 Va come un orologio Simona Quadarella che rimane sotto i 32” a vasca. 4’13”55 ai 400 metri.

19.20 2’05”45 il crono di Simona dopo i primi 200 metri. Dietro di lei Salin e Giannelli.

19.18 Partita la gara!!

19.17 Simona farà presumibilmente gara da sola. Ricordiamo che ha già in tasca il biglietto per i Mondiali di Doha.

19.16 E ora si passa alla serie più veloce! Eva Lenzi, Iris Menchini, Giulia Berton, Giulia Salin, Simona Quadarella, Emma Vittoria Giannelli, Alisia Tettamanzi, Silvia Ciccarella, Veronica Santoni e Giorgia Tononi in quest’ultima gara, i 1500 stile libero.

19.14 Vittoria per Elena Tortora in 16’48”33, avanti a Valerie Buffa e Sara Pedemonte. Tempo ovviamente alto.

19.11 Buffa passa Viganò al secondo posto, ma Tortora rimane avanti ai 1200 metri.

19.08 Ancora Tortora, Viganò e Buffa ai 900 metri.

19.04 Tortora, Viganò, Buffa ai 600 metri.

19.01 Tortora, Viganò, Buffa ai 300 metri.

18.57 Tempo limite per i Mondiali di 15’57”0, per le Olimpiadi si scende di sei secondi. Ma Simona Quadarella ieri non è parsa in grandissima condizione.

18.55 Ultime gare di giornata, i 1500 sl femminili. Renata Viganò, Elena Tortora, Valerie Buffa, Sara Pedemonte, Letizia Gioffredi, Emma Randellini, Mahila Spennato, Emma Micheletti, Anastasia Vyazovska in gara nella seconda serie.

18.48 Vittoria di Leonardo Deplano in 22.00, due centesimi avanti a Lorenzo Zazzeri! Vicinissimo al tempo per i Mondiali! Terzo Dotto in 22”34.

18.45 Paolo Conte Bonin vince la finalina in 22”53. Ora la finale A con Lorenzo Ballarati, Gabriele Brambillaschi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Luca Dotto, Manuel Frigo, Giovanni Izzo e Davide Passafaro. 21”9 per il tempo Mondiale, tre decimi in meno per le Olimpiadi.

18.44 Penultima gara di giornata, i 50 stile libero maschili. Ora la finale B.

18.42 Vince Viola Scotto Di Carlo in 26”27, avanti a Sonia Laquintana ed Elena Di Liddo, il tempo però non vale il biglietto per Doha.

18.41 PARTITA LA GARA!

18.38 Vittoria di Sara Curtis in 27”29 nella finalina. Ora la finale A con Cristina Caruso, Rita Maria Pignatiello, Costanza Cocconcelli, Elena Di Liddo, Viola Scotto Di Carlo, Sonia Laquintana, Elena Capretta, Alessandra Miari Fulcis, Elena Missora e Ilaria Bianchi. 25”6 il crono per Doha, non ci sarà gara olimpica.

18.37 Burdisso ha sbagliato la partenza ed ha provato a metterci una pezza, non riuscendo nell’intento. Siamo ora ai 50 farfalla femminili, momento di finale B.

18.36 Il titolo italiano è di Gianmarco Sansone! 52”27 avanti a Burdisso, dietro di nove centesimi e Razzetti! Si aspettavano tutti uno di loro due, alla fine arriva un nome nuovo! Tempo ovviamente troppo alto per un pass, sia mondiale che olimpico.

18.35 PARTITA LA GARA!

18.33 Finalina che va a Michele Busa in 53”14. Ora la Finale A con Giacomo Carini, Lorenzo Gargani, Alberto Razzetti, Federico Burdisso, Gianmarco Sansone, Edoardo Valsecchi, Matteo Rivolta e Christian Ferraro.

18.31 Ecco la Finale B dei 100 farfalla maschili con Ritarossi, Campzzi, Faraci, Bua, Zuin, Dutto, Codardini e Campolo. 51”6 il tempo per i Mondiali, 51”1 per le Olimpiadi.

18.26 Ancora tempo di premiazioni, fra poco sarà tempo di 100 farfalla.

18.24 Castiglioni seconda in 1’06”76, che non fa il tempo per i Mondiali. Pilato va vicinissimo al record italiano, solo 13 centesimi, ma è la quarta carta azzurra alle Olimpiadi assieme ad Alberto Razzetti, Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon.

18.23 BENEDETTA PILATO VA ALLE OLIMPIADI! 1’05”80 per lei, pass per Parigi anche per lei!!!

18.22 30”89 per Benedetta Pilato ai 50 metri, quattro decimi sotto il record italiano..

18.21 PARTITA LA GARA!

18.19 Vittoria di Chiara Della Corte nella finale B, ora la finale A con Anita Bottazzo, Francesca Fangio, Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato, Martina Carraro, Lisa Angiolini, Giulia Verona e Francesca Zucca. Tempo per i Giochi di 1’06”0, 1’06”5 per i Mondiali, dove Pilato e Bottazzo sono già qualificate.

18.16 Gara davvero sorprendente quella maschile. Bene, benissimo Ludovico Blu Art Viberti, ma viene più di un dubbio sulle condizioni di Martinenghi. Ora la finale B dei 100 rana femminili.

18.15 Vince Viberti in 59”38! Va ai Mondiali a Doha sorprendendo tutti! Terzo Martinenghi dietro a Poggio in 59”63!

18.15 Entra per primo Poggio ai 50 metri in 27”36, avanti a Cerasuolo e Martinenghi.

18.14 Martinenghi ha in tasca il pass per i Mondiali. In questa gara però attenzione a Poggio, Viberti e Cerasuolo che hanno fatto vedere cose interessanti. PARTITI!

18.12 Vince Saladini in 1’01”66. Ora la finale A con Edoardo Giorgetti, Alessandro Pinzuti, Ludovico Viberti, Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Federico Poggio, Luca Moni e Gabriele Mancini.

18.11 Arrivano i 100 rana! Prima la gara maschile: finale B con Luca Pizzini, Alessandro Fusco, Andrea Castello, Stefano Saladini, Christian Mantegazza, Flavio Mangiamele, Federico Rizzardi e Cosimo Bugli. 59.5 per i Mondiali, 58.9 per le Olimpiadi.

18.04 Siamo al momento delle prime premiazioni di giornata. Alle 18.17 i 100 rana, sia femminili che maschili, con Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato osservati speciali.

18.02 D’Innocenzo si impone in 1’58”42 avanti a Morini, i pass non arrivano in questa gara ma era oggettivamente difficile.

18.01 Morini, D’Innocenzo, Menicucci ai 100 metri.

18.00 Partita la gara!

17.58 Lucrezia Domina si porta a casa la finale B. Ora la finale A con Anna Chiara Mascolo, Sofia Morini, Antonietta Cesarano, Giulia D’Innocenzo, Giulia Ramatelli, Noemi Cesarano, Emma Virginia Menicucci e Matilde Biagiotti. Tempo per i Mondiali in 1’57”6, 1’56”6 per i Giochi. Difficile però vedere un pass in questa gara.

17.55 Passiamo ai 200 stile libero femminili. Finale B con Helena Musetti, Lucrezia Domina, Giordana Artic, Rachele Ceracchi, Noemi Lamberti, Alice Mizzau, Caterina Santambrogio e Ludovica Terlizzi.

17.53 Vince Marco De Tullio in 3’47”36: tempo buono, ma non basta né per Doha né per Parigi. Secondo Davide Marchello con un ottimo finale in 3’47”87, terzo Ciampi in 3’48”16.

17.52 De Tullio, Bertoni, Ciampi ai 300 metri, ma i tempi olimpici sono lontani.

17.51 De Tullio, Ciampi, Bertoni a metà gara. Più dietro Detti.

17.50 Ciampi, De Tullio, Bertoni ai 100 metri.

17.49 Partita la gara!

17.48 Ora la finale A con Pietro Paolo Sarpe, Filippo Bertoni, Gabriele Detti, Matteo Ciampi, Marco De Tullio, Davide Marchello, Alessio Proietti Colonna e Alessandro Ragaini. Difficile vedere dei pass olimpici qui, bisognerebbe quantomeno lambire il record italiano di 3’43”23 di Gwangju 2019.

17.47 Si impone Ivan Giovannoni in 3’53”36 avanti a Giovanni Caserta.

17.45 Monepi avanti a tutti ai 200 metri.

17.42 Finale B di 400 stile libero maschile con Loris Bianchi, Matteo Diodato, Giovanni Caserta, Filippo Monepi, Ivan Giovannoni, Emanuele Spada, Nicola Roberto e Alessio Sartoretto. Crono limite per i Mondiali di 3’45”, 3’43”9 il tempo per le Olimpiadi.

17.41 A vincere è Costanza Cocconcelli in 28”32, ma il tempo non basta per andare ai Mondiali, con il crono limite di 27.87. Seconda Federica Toma in 28”44 avanti a Silvia Scalia.

17.39 Ora la finale A con Giada Gorlier, Anita Gastaldi, Costanza Cocconcelli, Silvia Scalia, Federica Toma, Francesca Pasquino, Martina Biasioli e Chiara Gattafoli.

17.37 Intanto in archivio anche la finale B dei 50 dorso femminile con Zofkova Costa Da Saint autrice del miglior tempo in 29”13.

17.36 53”76 per Lamberti secondo e va a Doha con il suo tempo! Niente male! Ceccon si aggiunge a Razzetti e Paltrinieri alle Olimpiadi!

17.35 C’è il pass olimpico!!! THOMAS CECCON VOLA A PARIGI! 52”82 per lui! Gran gara!!!!!

17.34 PARTITA LA GARA!

17.32 I partecipanti: Matteo Restivo, Alessandro Miressi, Christian Bacico, Thomas Ceccon, Lorenzo Mora, Michele Lamberti, Matteo Brunella e Francesco Lazzari. Occhi tutti su Thomas, titolare del record del mondo e già qualificato per Doha così come Mora.

17.31 Si impone Stefanì in 54.56, avanti ad Accadia e Del Signore. Ora la Finale A!

17.30 Nella Finale B vedremo Raffaele De Simone, Nicolò Accadia, Simone Stefanì, Jacopo Nuca, Daniele Del Signore, Lorenzo Glessi, Dylan Buonaguro e Andrea Tornari.

17.29 Stiamo per cominciare! 100 dorso, pass Mondiale in 53.7, 52,9 per le Olimpiadi

17.28 Ricordiamo che in questi Assoluti ci sono in palio le qualificazioni sia ai prossimi Mondiali di Doha che alle Olimpiadi di Parigi 2024.

17.26 Chiusura con i 50 stile libero, con Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Luca Dotto e Manuel Frigo, mentre successivamente le due batterie dei 1500 stile libero femminile con Simona Quadarella.

17.23 Nei 100 farfalla Federico Burdisso vuole dare seguito ai buoni risultati della mattinata, tanta bagarre invece in un’apertissima gara dei 50 farfalla femminile.

17.20 Dopo i 50 dorso femminili, i 400 stile libero maschili e i 200 sl femminili, occhi sui 100 rana. Nella gara maschile Nicolò Martinenghi cercherà anche lui il pass con un paio di avversari da tenere d’occhio. Stesso obiettivo anche per Benedetta Pilato nella gara successiva.

17.17 Si inizia tra pochi minuti, e alle 17.30 vedremo subito Thomas Ceccon nei 100 dorso, non pienamente soddisfatto della sua prestazione mattutina; è a caccia del pass olimpico.

17.14 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla sessione pomeridiana della seconda giornata degli Assoluti di nuoto!

11.45: La sessione mattutina della seconda giornata degli Assoluti di nuoto si chiude qui, l’appuntamento è per le 17.30 con la seconda sessione di finali. A più tardi

11.43: Azzurra Sbaragli vince la terza batteria dei 1500 stile libero con il crono di 16’53″89

11.28: Tra gli exploit di giornata il 21″95 in batteria nei 50 stile di Lorenzo Zazzeri e il personale di Gianmarco Sansone nei 100 farfalla dove Burdisso ha saputo fare bene

11.27: Benedetta Pilato è piaciuta tantissimo ed è andata già questa mattina vicinissima al tempo limite per Parigi, proverà a far meglio nel pomeriggio nei 100 rana dove troverà come avversarie Carraro, Castiglioni e Angiolini che cercheranno di strappare il pass per Doha dandosi battaglia

11.25: Thomas Ceccon ha gestito al meglio la batteria dei 100 dorso facendo segnare in scioltezza il miglior tempo e oggi pomeriggio darà l’assalto al tempo limite per Parigi. Stessa cosa per Nicolò Martinenghi che però avrà due o tre avversari da tenere d’occhio, Simone Cerasuolo e Ludovico Blu Art Viberti e Federico Poggio, nei 100 rana

11.24· Ora la terza serie dei 1500 donne. Nel frattempo un piccolo bilancio della mattinata di gare

11.23: Francesco Lazzari con 54″43 vince lo spareggio ed è l’ottavo finalista dei 100 dorso

11.22: Ora lo spareggio per la finale dei 100 dorso tra Lazzari e Nuca

11.21: Questi i finalisti dei 50 stile libero maschili: Zazzeri, Dotto, Deplano, Frigo, Brambillaschi, Izzo, Ballarati, Passafaro

11.20: La zampata di Luca Dotto che si prende la finale con 22″20 davanti a Leonardo Deplano in 22″28

11.19: Gran forma per Lorenzo Zazzeri che domina la penultima batteria in 21″95! Frigo secondo in 22″58, Conte Bonin terzo in 22″80

11.18: Gabriele Brambillaschi con 22″64 si aggiudcia la quarta batteria precedendo Izzo con 22″68 e Ballarati con 22″70

11.16: Matteo Oppioli con 23″08 vince la terza batteria dei 50 sl

11.15: LA seconda batteria va ad Antonio Maria Orsini con 23″10

11.14: Francesco Breggion vince la prima batteria dei 50 stile libero con 23″48

11.13: Queste le finaliste dei 50 farfalla donne: Scotto di Carlo, Laquintana, Di Liddo, Capretta, Cocconcelli, Miari Fulcis, Pignatiello, Tarantino

11.12: Viola Scotto di Carlo con 26″37 si conferma la numero 1 nei 50 farfalla vincendo l’ultima batteria davanti a Cocconcelli

11.10: Sonia Laquintana con 26″58 vince la penultima batteria e fa segnare il miglior tempo davanti a Capretta e Bianchi

11.09: Elena Di Liddo con 26″71 si aggiudica la terza batteria dei 509 farfalla

11.07: La seconda batteria va a Cristina Caruso con 27″47

11.06: Lucia Tassinario con 28″00 si aggiudica la prima batteria dei 50 farfalla

11.05: Questi i finalisti dei n100 farfalla uomini: Burdisso, Sansone, Razzetti, Valsecchi, Gargani, Rivolta, Codia, Carini

11.04: Ottima prestazione di Gianmarco Sansone che vince l’ultima batteria con il personale di 52″42, secondo posto per Piero Codia in 53″25

11.02: Buoni segnali da Federico Burdisso che vince la quinta batteria con 52″03, davanti a Razzetti in 52″52

11.01: Edoardo Valsecchi con 52″80 fa segnare il miglior tempo della quarta batteria precedendo Gargani con 52″93 e Rivolta con 53″02

10.59: Jakopo Ghilardi vince con 54″95 la terza batteria

10.57: Christian Simonti e Andrea Trevisan fanno segnare il miglior tempo di 55″69 nella seconda batteria

10.54: Luca Colombo con 55″88 vince la prima batteria dei 100 farfalla

10.53: Queste le finaliste dei 100 rana donne: Pilato, Carraro, Castiglioni, Angiolini, Fangio, Verona, Bottazzo, Zucca

10.52: In scioltezza Benedetta Pilato domina l’ultima batteria con 1’06″18, seconda Arianna Catiglioni con 1’07″96

10.51: Lisa Angiolini con 1’08″21 vince la penultima batteria, davanti ad Antita Bottazzo con 1’09″20

10.50: Martina Carraro con il crono di 1’07″78 domina la quarta batteria davanti a Fangio con 1’08″74

10.47: Gaia Neidiger si impone nella terza batteria dei 100 rana con 1’11″82

10.46: Viviane Graif con 1’12″25 si aggiudica la seconda batteria

10.44: Sara Rummolo con 1’12″78 vince la prima batteria dei 100 rana donne, gara che si preannuncia molto combattuta

10.43: Questi i finalisti dei 100 rana uomini: Cerasuolo, Martinenghi, Viberti, Poggio, Pinzuti, Giorgetti, Moni, Mancini

10.41: Senza forzare Nicolò Martinenghi vince l’ultima batteria con 1’00″04, secondo posto per Pinzuti con 1’01″20

10.40: Personale anche per Ludovico Blu Art Viberti con 1’00″08, settimo di sempre in Italia, secondo posto per Poggio con 1’00″34. Ora Martinenghi nell’ultima batteria

10.37: Un ottimo Simone Cerasuolo migliora il personale con 59″54 dominando la quarta batteria, alle sue spalle Mancini e Saladini

10.36: Davide Zagarolo con 1’03″46 vince la terza batteria dei 100 rana ed ha il miglior tempo per ora

10.34: Tommaso Di Cesare si aggiudica con 1’03″68 la seconda di sei batterie e va al comando della classifica

10.32: Andrea Pierini con 1’03″96 si impone nella prima batteria dei 100 rana uomini

10.31. Queste le finaliste dei 200 stile libero donne: D’Innocenzo, Ramatelli, A. Cesarano, N. Cesarano, Morini, Menicucci, Mascolo, Biagiotti

10.30: Gara di testa per Giulia D’Innocenzo che vince con 1059″71, davanti a Giulia Ramatelli in 2’00″01

10.27. Sofia Morini in rimonta vince la penultima batteria dei 200 stile con 2’00″97 davanti a Mascolo in 2’01″10

10.24: La terza batteria va ad Antonietta Cesarano con il tempo di 2’00″28 davanti a Menicucci con 2’01″05

10.21: Caterina Santambrogio in rimonta vince la seconda batteria con 2’03″39 che è il miglior tempo finora

10.18: Sabrina Rossi con 2’06″16 si aggiudica la prima di 5 batterie dei 200 stile libero donne

10.15: Questi i finalisti dei 400 stile libero maschili: Ciampi, De Tullio, Detti, Marchello, Bertoni, Proietti Colonna, Sarpe, Ragaini

10.14: Marco De Tullio si aggiudica l’ultima batteria con 3’52″36, davanti a Bertoni con 3’53″04

10.12: Ai 200 Bertoni, De Tullio, Ragaini

10.10: La quarta batteria va a Matteo Ciampi con 3’52″31 davanti a Detti con 3’52″55

10.08: Ai 200 Ciampi, Marchello, Detti

10.05: Il sammarinese Loris Bianchi si impone nella terza batteria con il tempo di 3’58″71 che lo pone in testa alla classifica

10.01: Luca Alessandrini vince la seconda batteria dei 400 stile con il tempo di 4’01″29 e va in testa alla graduatoria provvisoria

9.57: Tommaso Negrello si impone nella prima batteria dei 400 stile libero con il crono di 4’02″44

9.52: Queste le finaliste dei 50 dorso donne: Scalia, Toma, Cocconcelli, Pasquino, Biasioli, Gastaldi, Gorlier, Gattafoni

9.50: Vittoria nell’ultima batteria e miglior tempo delle batterie per Silvia Scalia che fa segnare 28″47

9.49: Costanza Cocconcelli si aggiudica la penultima batteria con 28″55 preceen do Gastaldi con 28″87

9.47: Federica Toma con 28″53 domina la terza batteria, seconda Giada Gorlier con 29″03

9.45: Sara Giovannetti con 29″59 si aggiudica la seconda batteria e va al comando della graduatoria

9.43: Aurora Velati con 29″86 vince la prima batteria dei 50 dorso donne

9.41: Questi i finalisti dei 100 dorso uomini: Ceccon, Mora, Bacico, Lamberti, Miressi, Brunella, Restivo. Spareggio per l’ottavo posto tra Lazzari e Nuca

9.40: Thomas Ceccon in totale scioltezza vince l’ultima batteria con 58″84, precedendo Michele Lamberti con 55″26

9.38: Lorenzo Mora si impone nella penultima batteria con il tempo di 54″94 davanti a Christian Bacico che ha chiuso in 54″96 dopo una brutta partenza. Ora Ceccon

9.35: Matteo Brunella con 55″36 si impone nella quarta batteria davanti a Nuca e Stefanì

9.34: Nicolò Accadia si aggiudica nettamente la terza batteria con 56″42 che è il miglior tempo finora

9.32: Marco Marzoli vince la seconda batteria con il tempo di 57″11 e va al comando della graduatoria

9.31: Lorenzo Bellavia si aggiudica la prima batteria dei 100 dorso con 57″22

9.30: Tutto pronto per la prima gara in programma, i 100 dorso, Thomas Ceccon sarà al via nella sesta e ultima batteria

9.28: In chiusura di giornata la gara più veloce e quella più lunga. Nei 50 stile libero Leonardo Zazzeri, finalista olimpico a Tokyo, Leonardo Deplano, argento a Roma, e Alessandro Miressi proveranno ad ingaggiare una battaglia da sotto i 22” ma l’impressione è che per trovare i pass olimpici bisognerà attendere marzo. Nei 1500 femminili Simona Quadarella proverà a sistemare subito la questione pass olimpico con una gara di qualità. L’argento mondiale in carica, al momento, non ha rivali in Italia e dunque dovrà impostare la solita gara sul passo che può nascondere incognite. Segnali interessanti sono attesi dalle due giovanissime, Emma Vittoria Giannelli e Valentina Procaccini: il futuro potrebbe essere nelle loro mani.

9.26: Matteo Rivolta sta cercando di tornare sui suoi livelli dopo un pit stop e qualche problema fisico ma non è facile, ci sta provando Michele Busa che al momento è ancora lontano dagli standard internazionali, Federico Burdisso che sta lavorando da un anno proprio per poter essere competitivo su questa distanza e il veterano Piero Codia, sempre in grado di piazzare la zampata al momento giusto. Tra le donne i 50 farfalla sono una specialità in trasformazione ma che, al momento, non presenta fuoriclasse in grado di essere protagoniste a livello internazionale. C’è un Viola Scotto di Carlo in crescita che proverà a giocare un brutto scherzo alle più esperte Elena Di Liddo, ancora non al meglio dal punto di vista fisico e Silvia Di Pietro. Costanza Cocconcelli può sempre dire la sua e c’è attesa per la prova di Sara Curtis.

9.23: In campo femminile gli occhi sono tutti puntati su Benedetta Pilato che ha le carte in regola per far segnare un tempo dalle parti dell’1’06”09 che servirebbe per volare da subito a Parigi. La pugliese sia in Coppa del Mondo che nelle apparizioni successive nei meeting italiani ha fatto vedere di essere già in grande forma e ci proverà ma ci proveranno anche le altre, che danno il via alla rincorsa per il probabile unico posto per Parigi che lascerà fuori tre fra Lisa Angiolini, Martina Carraro (la migliore finora in stagione), Arianna Castiglioni ed Anita Bottazzo. Una gara così zeppa di campionesse, in Italia, non si era mai vista. Ci si gioca un titolo assoluto ma anche un potenziale posto (provvisorio) nella staffetta 4×100 mista nella finale dei 100 farfalla uomini, gare che al momento non esprime ateti in grado di andarsela a giocare a livello individuale con i più forti interpreti mondiali ma che dovrà per forza esprimere un candidato credibile per una mista che possa tornare a giocarsi il podio come a Tokyo e Budapest.

9.21: La più attesa di tutte nella distanza dei 200 stile libero, che tante soddisfazioni ha regalato ai colori azzurri, è Sofia Morini che ha dato l’impressione di avere le qualità giuste per fare da leader ad un gruppo giovane che può dare l’assalto ala qualificazione olimpica per la 4×200 donne, che comprende Giulia D’Innocenzo, che nello stile libero sta trovando sempre più continuità, Antonietta e Noemi, Cesarato e Matilde Biagiotti. Di certezze non ce ne sono tante ma qualcosa di buono può uscire da questa gara. Stellari le sfide dei 100 rana, sia al maschile che al femminile. Tra gli uomini sarà importante testare la condizione di Nicolò Martinenghi che, dal 2021, non scende dai podi mondiali ed europei ed è atteso da un 2024 complicatissimo per via di un parterre di avversari davvero stellare, da Qin a Peaty, da Shymanovich a Kamminga, a Fink. La sfida è con Federico Poggio che un anno fa seppe batterlo a Riccione e con Simone Cerasuolo, per cui i 100 al momento sono ancora una distanza complicata da digerire.

9.19: Assente Margherita Panziera (che non ama questa gara), ci proverà una Silvia Scalia che in questa prima fase di stagione è apparsa lontana dalla migliore condizione a risalire la china nei 50 dorso, con una batteria di giovani ma non giovanissime che potrebbe dire la sua, dall’onnipresente Cocconcelli, a Pasquino, a Toma, mai più rivista ai livelli della prima metà del 2022, fino alla più giovane Gorlier. Nei 400 stile libero uomini il più atteso è Marco De Tullio che ha le carte in regola per tornare ad essere protagonista ad altissimo livello dopo il passaggio a vuoto di Fukuoka. Al suo fianco, a caccia di tempi di alto spessore, Matteo Ciampi e gli emergenti Alessandro Ragaini e Filippo Bertoni. Da non sottovalutare su questa distanza il plurimedagliato Gabriele Detti che, dovesse riaccendersi la scintilla, potrebbe sempre dire la sua ad alto livello

9.17: Si parte con Thomas Ceccon che cercherà di staccare il pass olimpico nei 100 dorso. Il tempo di riferimento è 52”99 che Ceccon ha nuotato più volte in stagione, in Coppa del Mondo a ottobre. Non è una formalità ma nemmeno un ostacolo insormontabile per l’azzurro che ha raggiunto una stabilità psicofisica invidiabile e una continuità di risultati di altissimo spessore. Ceccon si ritroverà in vasca qualche rivale che potrebbe stimolarlo ancora di più nella caccia al tempo limite, da un Lorenzo Mora dato in ottima condizione a Simone Stefanì, da Michele Lamberti che cercherà di sfogare in acqua la rabbia per la mancata convocazione a Otopeni, fino al giovane Christian Bacico, promessa del dorso azzurro.

9.15:Dopo la giornata di Gregorio Paltrinieri e Alberto Razzetti, che hanno preso il biglietto per le Olimpiadi, oggi è il giorno delle stelle agli Assoluti di Riccione. Si potrebbe iniziare a formare qui la squadra azzurra in vista dei Giochi olimpici di Parigi perché oggi ci sono le gare predilette degli alfieri azzurri, quelli che ai podi mondiali ed olimpici sono abituati e che su quei podi e magari anche sul gradino più alto ci vorrebbero tornare, da Doha a Parigi.

9.13: Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri iniziano il loro cammino di avvicinamento ad un 2024 pieno di appuntamenti con un evento fondamentale in chiave qualificazione sia per i Mondiali di Doha che per i Giochi Olimpici di Parigi.

9.10: Buongiorno e bentrovati alla diretta live della seconda giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2023 in vasca lunga.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2023 in vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri iniziano il loro cammino di avvicinamento ad un 2024 pieno di appuntamenti con un evento fondamentale in chiave qualificazione sia per i Mondiali di Doha che per i Giochi Olimpici di Parigi. Dopo la giornata di Gregorio Paltrinieri e Alberto Razzetti, che hanno preso il biglietto per le Olimpiadi, oggi è il giorno delle stelle agli Assoluti di Riccione. Si potrebbe iniziare a formare qui la squadra azzurra in vista dei Giochi olimpici di Parigi perché oggi ci sono le gare predilette degli alfieri azzurri, quelli che ai podi mondiali ed olimpici sono abituati e che su quei podi e magari anche sul gradino più alto ci vorrebbero tornare, da Doha a Parigi.

Si parte con Thomas Ceccon che cercherà di staccare il pass olimpico nei 100 dorso. Il tempo di riferimento è 52”99 che Ceccon ha nuotato più volte in stagione, in Coppa del Mondo a ottobre. Non è una formalità ma nemmeno un ostacolo insormontabile per l’azzurro che ha raggiunto una stabilità psicofisica invidiabile e una continuità di risultati di altissimo spessore. Ceccon si ritroverà in vasca qualche rivale che potrebbe stimolarlo ancora di più nella caccia al tempo limite, da un Lorenzo Mora dato in ottima condizione a Simone Stefanì, da Michele Lamberti che cercherà di sfogare in acqua la rabbia per la mancata convocazione a Otopeni, fino al giovane Christian Bacico, promessa del dorso azzurro. Assente Margherita Panziera (che non ama questa gara), ci proverà una Silvia Scalia che in questa prima fase di stagione è apparsa lontana dalla migliore condizione a risalire la china nei 50 dorso, con una batteria di giovani ma non giovanissime che potrebbe dire la sua, dall’onnipresente Cocconcelli, a Pasquino, a Toma, mai più rivista ai livelli della prima metà del 2022, fino alla più giovane Gorlier.

Nei 400 stile libero uomini il più atteso è Marco De Tullio che ha le carte in regola per tornare ad essere protagonista ad altissimo livello dopo il passaggio a vuoto di Fukuoka. Al suo fianco, a caccia di tempi di alto spessore, Matteo Ciampi e gli emergenti Alessandro Ragaini e Filippo Bertoni. Da non sottovalutare su questa distanza il plurimedagliato Gabriele Detti che, dovesse riaccendersi la scintilla, potrebbe sempre dire la sua ad alto livello. La più attesa di tutte nella distanza dei 200 stile libero, che tante soddisfazioni ha regalato ai colori azzurri, è Sofia Morini che ha dato l’impressione di avere le qualità giuste per fare da leader ad un gruppo giovane che può dare l’assalto ala qualificazione olimpica per la 4×200 donne, che comprende Giulia D’Innocenzo, che nello stile libero sta trovando sempre più continuità, Antonietta e Noemi, Cesarato e Matilde Biagiotti. Di certezze non ce ne sono tante ma qualcosa di buono può uscire da questa gara. Stellari le sfide dei 100 rana, sia al maschile che al femminile. Tra gli uomini sarà importante testare la condizione di Nicolò Martinenghi che, dal 2021, non scende dai podi mondiali ed europei ed è atteso da un 2024 complicatissimo per via di un parterre di avversari davvero stellare, da Qin a Peaty, da Shymanovich a Kamminga, a Fink. La sfida è con Federico Poggio che un anno fa seppe batterlo a Riccione e con Simone Cerasuolo, per cui i 100 al momento sono ancora una distanza complicata da digerire.

In campo femminile gli occhi sono tutti puntati su Benedetta Pilato che ha le carte in regola per far segnare un tempo dalle parti dell’1’06”09 che servirebbe per volare da subito a Parigi. La pugliese sia in Coppa del Mondo che nelle apparizioni successive nei meeting italiani ha fatto vedere di essere già in grande forma e ci proverà ma ci proveranno anche le altre, che danno il via alla rincorsa per il probabile unico posto per Parigi che lascerà fuori tre fra Lisa Angiolini, Martina Carraro (la migliore finora in stagione), Arianna Castiglioni ed Anita Bottazzo. Una gara così zeppa di campionesse, in Italia, non si era mai vista. Ci si gioca un titolo assoluto ma anche un potenziale posto (provvisorio) nella staffetta 4×100 mista nella finale dei 100 farfalla uomini, gare che al momento non esprime ateti in grado di andarsela a giocare a livello individuale con i più forti interpreti mondiali ma che dovrà per forza esprimere un candidato credibile per una mista che possa tornare a giocarsi il podio come a Tokyo e Budapest. Matteo Rivolta sta cercando di tornare sui suoi livelli dopo un pit stop e qualche problema fisico ma non è facile, ci sta provando Michele Busa che al momento è ancora lontano dagli standard internazionali, Federico Burdisso che sta lavorando da un anno proprio per poter essere competitivo su questa distanza e il veterano Piero Codia, sempre in grado di piazzare la zampata al momento giusto.

Tra le donne i 50 farfalla sono una specialità in trasformazione ma che, al momento, non presenta fuoriclasse in grado di essere protagoniste a livello internazionale. C’è un Viola Scotto di Carlo in crescita che proverà a giocare un brutto scherzo alle più esperte Elena Di Liddo, ancora non al meglio dal punto di vista fisico e Silvia Di Pietro. Costanza Cocconcelli può sempre dire la sua e c’è attesa per la prova di Sara Curtis. In chiusura di giornata la gara più veloce e quella più lunga. Nei 50 stile libero Leonardo Zazzeri, finalista olimpico a Tokyo, Leonardo Deplano, argento a Roma, e Alessandro Miressi proveranno ad ingaggiare una battaglia da sotto i 22” ma l’impressione è che per trovare i pass olimpici bisognerà attendere marzo. Nei 1500 femminili Simona Quadarella proverà a sistemare subito la questione pass olimpico con una gara di qualità. L’argento mondiale in carica, al momento, non ha rivali in Italia e dunque dovrà impostare la solita gara sul passo che può nascondere incognite. Segnali interessanti sono attesi dalle due giovanissime, Emma Vittoria Giannelli e Valentina Procaccini: il futuro potrebbe essere nelle loro mani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2023 in vasca lunga: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 17.30. Buon divertimento!

