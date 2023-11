Nuoto: Simona Quadarella vince il titolo tricolore dei 1500 sl, ma non trova il pass olimpico

Simona Quadarella ha concesso il bis nei 1500 stile libero di questi Assoluti invernali di nuoto a Riccione. La romana, dopo i 400 sl di ieri, ha fatto proprie le trenta vasche, ma la soddisfazione della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 non è arrivata.

Lo si era compreso già ieri che la condizione dell’atleta romana non fosse scintillante e una gara così estenuante l’ha confermato. In una prova poi condotta in solitaria a Simona sono mancate anche le motivazioni per battere avversarie che, nei fatti, erano troppo distanti. E così il 16:08.81 è stato altrettanto lontano dal 15:51.0 previsto dalla Federnuoto per avere il biglietto a Cinque Cerchi.

Va da sé che Quadarella, già qualificata per i Mondiali di Doha, vorrà ben figurare nella rassegna iridata di febbraio 2024 e, magari, costruirsi già in quella circostanza la propria chance o, in alternativa, nei campionati italiani primaverili di marzo, dove il 15:55.0 potrebbe essere più abbordabile.

A completare il podio di questa gara sono state la giovanissima Emma Vittoria Giannelli (classe 2007) con il tempo di 16:31.01 e Giulia Salin in 16:36.99.

Foto: LaPresse