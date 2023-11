Moto2, GP Valencia 2023: Aldeguer cala il poker, Acosta e Arbolino scarichi

Si chiude nel segno di Fermìn Aldeguer la stagione di Moto2. Il pilota spagnolo, grande protagonista dell’ultima parte del Motomondiale 2023, ha incasellato la quarta vittoria consecutiva trionfando anche all’ultimo atto del GP di Valencia.

Una gara dominata da capo a coda quello del centauro in forza alla Cag SpeedUP, audace nel trovare una partenza brillante posizionandosi davanti a tutti e costringendo il resto degli inseguitori alla rincorsa. Egregia prova di forza certificata anche dal passo e dal ritmo: a due giri dalla fine infatti il nativo di Murcia vantava la bellezza più quattro secondi di margine rispetto ad Aron Canet (Pons Wegow Los40), secondo classificato in solitaria a +3.986. Terzo posto invece per Alonso Lopez (CAG Speed UP) che, con un gap di +6.455, ha messo in scena una spettacolare battaglia con Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing), chiudendo però ogni porta e costringendo il rivale al quarto posto.

Un po’ come successo a Masià in Moto3, il Campione del Mondo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) è apparso scarico di adrenalina, terminando al dodicesimo posto. Non è andata meglio a Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), costretto alla sedicesima posizione.

Il miglior italiano è stato invece Dennis Foggia (Italtrans Racing), abile a centrare la nona posizione. Out invece Celestino Vietti, caduto dopo un brutto impatto con Garcia da parte di Guevara.

GP VALENCIA: CLASSIFICA GARA MOTO 2

1 Fermín ALDEGUER 1 54 34:33.384 34:33.384 1:35.437 GT Trevisan SpeedUp Boscoscuro 2 Aron CANET 1 40 3.986 3.986 1:34.816 Pons Wegow Los40 Kalex 3 Alonso LOPEZ 11 21 2.469 6.455 1:34.578 GT Trevisan SpeedUp Boscoscuro 4 Marcos RAMIREZ 1 24 0.021 6.476 1:34.473 Forward Team Forward 5 Somkiat CHANTRA 5 35 0.584 7.060 1:34.218 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 6 Jake DIXON 1 96 0.804 7.864 1:34.464 GASGAS Aspar Team Kalex 7 Sam LOWES 3 22 1.060 8.924 1:34.540 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 8 Joe ROBERTS 1 16 2.918 11.842 1:34.250 Italtrans Racing Team Kalex 9 Dennis FOGGIA 3 71 0.254 12.096 1:34.235 Italtrans Racing Team Kalex 10 Albert ARENAS 1 75 0.453 12.549 1:34.344 Red Bull KTM Ajo Kalex 11 Ai OGURA 6 79 0.978 13.527 1:34.601 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 12 Pedro ACOSTA 6 37 0.517 14.044 1:35.185 Red Bull KTM Ajo Kalex 13 Manuel GONZALEZ 5 18 1.526 15.570 1:34.975 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 14 Barry BALTUS 2 7 0.291 15.861 1:35.353 Fieten Olie Racing GP Kalex 15 Jeremy ALCOBA 8 52 2.678 18.539 1:34.734 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 16 Tony ARBOLINO 3 14 0.069 18.608 1:34.505 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 17 Filip SALAC 9 12 6.748 25.356 1:35.858 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 18 Zonta VD GOORBERGH 2 84 1.360 26.716 1:35.304 Fieten Olie Racing GP Kalex 19 Matteo FERRARI 5 44 4.358 31.074 1:35.469 20 Darryn BINDER 5 15 2.233 33.307 1:36.344 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex 21 Rory SKINNER 5 33 2.546 35.853 1:35.273 OnlyFans American Racing Kalex 22 Taiga HADA 7 23 0.499 36.352 1:35.530 Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 23 Alex ESCRIG 1 17 0.603 36.955 1:35.565 Forward Team Forward 24 Bo BENDSNEYDER 3 64 4.182 41.137 1:35.571 Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 25 Mattia CASADEI 5 9 1.172 42.309 1:36.027 Fantic Racing Kalex 26 Sean Dylan KELLY 6 4 13.519 55.828 1:36.626 OnlyFans American Racing Kalex NC Hector GARZO 45 -9:00.791 1:35.309 NC Celestino VIETTI P 13 -20:53.605 1:52.287 Fantic Racing Kalex NC Lukas TULOVIC 3 -28:01.969 1:36.034 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex NC Sergio GARCIA 11 Pons Wegow Los40 Kalex NC Izan GUEVARA 28 GASGAS Aspar Team Kalex NC Kohta NOZANE 5 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex

Foto: LaPresse