MotoGP, la nuova griglia di partenza del GP di Valencia: Bagnaia guadagna una posizione!

Cambia la griglia di partenza del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo, alle 15.00, assisteremo alla gara che assegnerà il titolo nella classe regina. Francesco Bagnaia e Jorge Martin si contenderanno il titolo, con Pecco che partirà con 14 punti di vantaggio in classifica generale sull’iberico.

Una novità importante riguarda lo schieramento di partenza dal momento che il poleman, Maverick Vinales, è stato penalizzato. La RS-GP, infatti, ha accusato problemi meccanici nel time-attack, perdendo fumo dalla parte posteriore. Per questo motivo, i commissari gli hanno immediatamente sventolato la bandiera nera con punto arancio, al fine di invitare a lasciare subito la pista per non creare una condizione di pericolo.

Vinales, pur uscendo dalla traiettoria e rientrando ai box, è stato sanzionato. Lo Steward Panel ha deciso di penalizzare l’alfiere dell’Aprilia con tre posizioni in griglia, scalando in quarta piazza e regalando a Pecco il via dalla p.1, mentre Martin scatterà dalla sesta casella.

Di seguito la nuova griglia di partenza:

NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA GP VALENCIA MOTOGP 2023

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Johann Zarco (Ducati)

3. Jack Miller (KTM)

4. Maverick Vinales (Aprilia) *Penalizzato di tre posizioni in griglia.

5. Brad Binder (KTM)

6. Jorge Martin (Ducati)

7. Marco Bezzecchi (Ducati)

8. Alex Marquez (Ducati)

9. Marc Marquez (Honda)

10. Raul Fernandez (Aprilia)

11. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

12. Aleix Espargarò (Aprilia)

13. Augusto Fernandez (KTM)

14. Enea Bastianini (Ducati)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Luca Marini (Ducati)

18. Pol Espargarò (KTM)

19. Franco Morbidelli (Yamaha)

20. Alex Rins (Honda)

21. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Foto: LaPresse