Basket, la Reyer Venezia batte in rimonta il Cedevita Olimpija ed ottiene il secondo successo in EuroCup

Vittoria importante per la Reyer Venezia nella sesta giornata della fase a gironi dell’EuroCup 2023-2024. Al Palasport Taliercio, la squadra veneta (oggi guidata da coach Emanuele Molin invece che da Neven Spahija) gioca un quarto periodo strepitoso (33-15) e batte in rimonta il Cedevita Olimpija Ljubljana di Simone Pianigiani (oggi in panchina c’era però Andrea Turchetto) per 95-87. Grazie a questo successo la Reyer porta il proprio record europeo sul 2-4 e si avvicina dunque alla sesta posizione (l’ultima buona per passare il turno) del Gruppo A (attualmente occupata dal Bc Wolves con 2-2).

Decisivi questa sera per la squadra di casa i 21 punti di Barry Brown Jr, i 19 e 6 rimbalzi di Rayjon Tucker, i 12 e 8 rimbalzi di Aamir Simms ed i 10, 8 assist e 6 rimbalzi di Marco Spissu. Inutili invece per gli ospiti i 16 a testa di Amadou Sow e Jaka Blazic (per lui anche 7 rimbalzi), i 14 e 9 rimbalzi di Karlo Matkovic ed i 12 e 14 assist di Klemen Prepelic.

Dopo un inizio molto equilibrato ed in cui si prosegue punto a punto fino al 14-14, gli ospiti alzano il ritmo e, grazie soprattutto alla coppia Jones-Blazic, allungano sul +6 prima della fine del primo quarto (21-27). In apertura di secondo periodo la Reyer accelera con le triple di Brown Jr e De Nicolao e riesce ad arrivare sul -2 (27-29), ma subito dopo i tiri da tre di Klobucar e Sow permettono alla compagine slovena di allungare nuovamente (27-35). La squadra di casa non molla e, dopo un attimo di stallo, riesce a tornare sul -2 con la tripla di Wiltjer (42-45), prima del canestro di Matkovic che chiude il primo tempo (42-47).

La pausa lunga non cambia le carte in tavola e nel terzo periodo il divario tra le due squadre non subisce grandi variazioni fino al 56-60. Poi la Reyer inizia a faticare in zona offensiva e gli ospiti ne approfittano per staccare gli avversari con le giocate della coppia Jones-Prepelic e la tripla di Radovic (62-72). Il Cedevita Olimpija riesce poi a tenere il buonissimo margine di vantaggio anche per i primi minuti del quarto periodo e sembra avvicinarsi dunque sempre più alla vittoria (70-81).

Venezia però non è d’accordo e reagisce prepotentemente: Simms e Brown Jr suonano la carica con le loro giocate, poi Tucker e lo stesso Brown Jr completano l’opera trascinando i compagni sull’84 pari. A questo punto l’inerzia è dunque tutta a favore della squadra di casa, che sfruttando anche l’aiuto del pubblico riesce incredibilmente ad allungare con le triple di Tucker e Spissu ed il tiro da due dello stesso Tucker a 34” dalla fine (92-85). Per gli ospiti è il colpo del ko: negli ultimi secondi la Reyer controlla comodamente il vantaggio e chiude per 95-87.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA 95-87 (21-27, 21-20, 20-25, 33-15)

Umana Reyer Venezia: Spissu 10, Tessitori 10, Casarin 3, De Nicolao 5, O’Connell 5, Janelidze ne, Simms 12, Wiltjer 10, Brown Jr. 21, Tucker 19.

Cedevita Olimpija Lubiana: Stewart 9, Armand ne, Sow 16, Radovic 5, Glas 2, Blazic 16, Matkovic 14, Prepelic 12, Jones 8, Scuka, Klobucar 5, Shashkov ne.

Credit: Ciamillo