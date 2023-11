ATP Finals 2023, le classifiche dei gironi aggiornate. Alcaraz è già spalle al muro

Al termine della seconda giornata, il quadro delle classifiche legate alle ATP Finals 2023 di Torino è ora completo. La terza edizione italiana ha già un quadro piuttosto ben delineato di varie questioni, con pattern simili e opposti nella prima domenica e nel lunedì di competizione.

I match odierni hanno visto invertirsi, infatti, la tipologia di andamento dei confronti di ieri. Se la prima giornata aveva visto Jannik Sinner regolare facilmente il greco Stefanos Tsitsipas al pomeriggio, alla sera Novak Djokovic aveva dovuto sudare le proverbiali sette camicie per uscire dal Pala Alpitour vincitore su Holger Rune. Il risultato è che il serbo è secondo in classifica e il danese terzo.

Nella seconda è accaduto il contrario: sfida complessa al massimo nella sessione pomeridiana, match quasi a senso unico alla sera. Ma una differenza c’è: l’incontro del pomeriggio l’ha vinto lo sfavorito, Alexander Zverev: il tedesco, all’atto pratico, mette nei guai Carlos Alcaraz. Ora lo spagnolo deve vincere contro Andrey Rublev, uscito sconfitto dal derby russo con Daniil Medvedev, per non avere davanti agli occhi il sapore dell’addio alle prime Finals in carriera.

Delineato, in sostanza, il quadro dei confronti dei prossimi due giorni: domani Tsitsipas-Rune e Sinner-Djokovic (forse il match più atteso dei gironi), mercoledì Alcaraz-Rublev (prima volta a livello ATP) e Medvedev-Zverev.

ATP FINALS: CLASSIFICA GIRONE VERDE

1. Jannik Sinner 1 vittoria (1 partita disputata): 2-0 set vinti/persi (100%), 12-8 game vinti/persi (60%)

2. Novak Djokovic 1 vittoria (1 partita disputata): 2-1 set vinti/persi (66,67%), 19-16 game vinti/persi (54,29%)

3. Holger Rune 0 vittorie (1 partita disputata): 1-2 set vinti/persi (33,63%), 16-19 game vinti/persi (45,71%)

4. Stefanos Tsitsipas 0 vittorie (1 partita disputata): 0-2 set vinti/persi (0%), 8-12 game vinti/persi (40%)

ATP FINALS: CLASSIFICA GIRONE ROSSO

1. Daniil Medvedev 1 vittoria (1 partita disputata): 2-1 set vinti/persi (100%), 12-6 game vinti/persi (66,67%)

2. Alexander Zverev 1 vittoria (1 partita disputata): 2-1 set vinti/persi (66,67%), 18-14 game vinti/persi (56,25%)

3. Carlos Alcaraz 0 vittorie (1 partita disputata): 1-2 set vinti/persi (33,33%), 14-18 game vinti/persi (43,75%)

4. Andrey Rublev 0 vittorie (1 partita disputata): 0-2 set vinti/persi (0%), 6-12 game vinti/persi (33,33%)

Foto: LaPresse