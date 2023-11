LIVE Italia-Repubblica Ceca 8-1, Europei curling 2023 in DIRETTA: quinta vittoria su cinque degli azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.52 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto e buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.50 Arriva dunque la quinta vittoria su cinque per l’Italia in questo Round Robin, Joel Retornaz e compagni bissano dunque il successo del pomeriggio sulla Svezia consolidando la leadership della classifica. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio domani alle 15 italiane per la sfida ai padroni di casa della Scozia.

FINISCE QUI! DECIDE DI CHIUDERLA LA REPUBBLICA CECA! ARRIVA LA QUINTA VITTORIA SU CINQUE PER L’ITALIA!

22.46 C’E’ UN PUNTO PER L’ITALIA CHE SI PORTA SULL’8-1.

22.43 Lo skip azzurro mette un altro sasso rosso in casa, ora l’ultimo tiro dell’end di Klima.

22.40 Due stone azzurre a punto prima dell’ultimo tiro di Retornaz.

22.37 Bocciata dei cechi che mettono una stone a punto.

22.34 Due stone rosse a punto e una gialla in casa a metà end.

22.31 Inizia il sesto end, comincia ad essere un divario importante quello scavato dagli azzurri fino a qui.

MANO RUBATA! CI SONO TRE PUNTI PER L’ITALIA CHE SI PORTA SUL 7-1!

22.23 Quattro stone rosse in casa prima dell’ultimo tiro della Repubblica Ceca, è stato un end perfetto quello giocato dagli azzurri.

22.20 Klima va a togliere la guardia azzurra.

22.17 Non riesce la bocciata ai cechi, situazione invariata.

22.14 Due stone azzurre in casa coperte da una guardia a metà end.

22.11 Inizia il quinto end, Cechia di mano.

C’E’ UN ALTRO PUNTO PER GLI AZZURRI! ITALIA-REPUBBLICA CECA 4-1.

22.08 Ultimo tiro per l’Italia, situazione invariata.

22.05 Retornaz nette un nuovo sasso in casa.

22.04 I cechi vanno a piazzare una stone dietro a quella rossa a punto, momento di riflessione in casa Italia.

22.01 Due stone gialle e una rossa a copertura della situazione precedentemente descritta.

21.59 L’Italia avrà il vantaggio dell’ultima stone per cercare di incrementare il vantaggio fin qui costruito.

21.56 Ancora una stone azzurra a punto, con un’altra in casa per parte quando restano tre tiri ad entrambe le squadre per chiudere il quarto end.

21.53 Una stone azzurra in casa a metà end.

21.50 Inizia il quarto end, Italia di mano.

Piazzato di Klima, arriva il primo punto della Repubblica Ceca che accorcia sul 3-1.

21.47 Doppia bocciata di Retornaz, una stone azzurra a punto prima dell’ultimo tiro della Cechia.

21.45 Bocciata dei cechi che ora hanno due stone a punto, ultimo tiro per l’Italia.

21.42 Situazione invariata con due tiri rimanenti a testa.

21.39 Una stone rossa a punto con due ceche nella casa a metà dell’end.

21.36 Una stone azzurra coperta da una guardia dopo i primi tre tiri del terzo end.

MANO RUBATA! Non riesce la doppia bocciata a Klima, c’è un punto per gli azzurri. Italia-Repubblica Ceca 3-0.

21.31 Riesce la bocciata azzurra! Due stone rosse a punto, ora l’ultimo tiro dei cechi.

21.28 Non riesce la bocciata a Retornaz, una stone ceca a punto con due azzurre nella casa, restano tre tiri, due per la Cechia.

21.25 Due stone italiane in casa quando alla Repubblica Ceca restano tre lanci (e agli azzurri due) per chiudere l’end.

21.22 Una stone azzurra in casa protetta da una guardia dopo i primi tre lanci del secondo end.

21.19 Inizia il secondo end, Repubblica Ceca di mano.

NON SBAGLIA JOEL RETORNAZ! ITALIA-REPUBBLICA CECA 2-0.

21.15 Ultimo tiro del primo end per l’Italia con una stone rossa in casa, ci sono due punti potenziali per gli azzurri.

21.12 C’è la contro-bocciata di Mosaner, ancora due stone rosse in casa.

21.11 Bocciata dei ciechi che mettono una stone al centro.

21.09 Due stone rosse nella casa con tre lanci da effettuare per parte.

Stone gialle per la Repubblica Ceca, rosse per l’Italia.

SI PARTE! SARA’ L’ITALIA AD AVERE IL VANTAGGIO DEL MARTELLO NEL PRIMO END!

20.55 Cinque minuti all’inizio del match.

20.50 Due vittorie e due sconfitte invece il bilancio della Repubblica Ceca fino a qui, con la squadra capitanata da Lukas Klima che si è imposta su Svezia e Turchia cedendo invece a Germania e Scozia.

20.40 Italia che al momento comanda il Round Robin essendo l’unica squadra ancora a punteggio pieno.

20.35 Joel Retornaz e compagni andranno a caccia della quinta vittoria su cinque sul ghiaccio di Aberdeen dopo le affermazioni su Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera e Svezia.

20.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Repubblica Ceca, match valido per il Round Robin degli Europei di curling 2023.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Repubblica Ceca, match valido per la terza giornata del Round Robin degli Europei di curling 2023. Gli azzurri vanno a caccia di ulteriori conferme sul ghiaccio scozzese.

Terza giornata di gare in Scozia con l’Italia del curling che sarà impegnata in due nuovi incontri. Alle 12.00 gli azzurri se la vedranno con la Svezia per poi replicare alle 19.00 quando a sfidare Joel Retornaz e compagni ci sarà la Repubblica Ceca. E’ stato un avvio positivo quello dell’Italia, che ha esordito liquidando 10-1 i Paesi Bassi per poi superare 12-7 la Norvegia.

E’ un’Italia sempre più consapevole dei propri mezzi quella che si sta vedendo ad Aberdeen, Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella formano un roster ormai rodato e affiatato che quest’anno potrà puntare senza mezzi termini ad issarsi sulla cima più alta del curling continentale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Repubblica Ceca, match valido per il Round Robin degli Europei di curling 2023. Si partirà alle ore 21.00 ad Aberdeen, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

Credit: Anil Mungal/FISG