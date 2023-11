Badminton, Campionati Italiani Assoluti 2023: doppio titolo per Judith Mair e David Salutt

Si sono conclusi al PalaBadminton di Milano i Campionati Italiani Assoluti 2023 di badminton: in tre delle cinque specialità previste confermano il titolo nazionale i vincitori dell’edizione 2022, mentre in due ci sono dei nuovi campioni. Doppio titolo per Judith Mair e David Salutt, doppia sconfitta in finale per Enrico Baroni ed Emma Piccinin.

Nel singolare maschile Christopher Vittoriani (MaraBadminton) conferma il titolo conquistato lo scorso anno battendo in finale Enrico Baroni (GSA Chiari) per 21-19 21-18, mentre nel singolare femminile la nuova campionessa italiana è Judith Mair (ASV Mals), che supera Emma Piccinin (BC Milano) per 21-13 24-22. Nel doppio misto David Salutt/Chiara Passeri (SSV Bozen/GSA Chiari) superano Enrico Baroni/Emma Piccinin (GSA Chiari/BC Milano) per 21-13 18-21 21-9.

Nel doppio femminile le campionesse in carica Martina Corsini e Judith Mair (BC Milano/ASV Mals) liquidano Hanna Innerhofer ed Hannah Mair (SC Meran) per 21-8 21-13, così come nel doppio maschile i campioni in carica Giovanni Greco e David Salutt (GS Fiamme Oro/SSV Bozen) si confermano battendo Marco Danti e Ruben Fellin (ASV Uberetsch/SSV Bozen) per 21-13 21-4.

Foto: LiveMedia/Irina R Hipolito/DPPI