LIVE F1, GP Brasile 2023 in DIRETTA: la pioggia chiude le qualifiche, Verstappen in pole davanti a Leclerc. Ottavo Sainz

20.14 E’ diventato completamente buio sul circuito di Interlagos, condizioni atmosferiche pessime.

20.13 Possiamo già dire che arriva la 31esima pole della carriera per Max Verstappen: arriva la bandiera rossa a sancire il termine della sessione.

20.12 Molto sfortunato Sergio Perez che ha dovuto alzare il piede per l’uscita di Oscar Piastri.

20.11 Questi i tempi del Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.727 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.294 6

3 Lance STROLL Aston Martin+0.617 6

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.660 6

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.742 7

6 George RUSSELL Mercedes+0.863 7

7 Lando NORRIS McLaren+1.260 5

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.262 7

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.594 6

10 Oscar PIASTRI McLaren- – 6

20.10 Adesso pioggia che comincia ad essere insistente e pioggia che non si asciugherà: probabilmente i tempi rimarranno questi.

20.09 Bel colpo da parte dei due Aston Martin: terzo Stroll e quarto Alonso. Paga l’azzardo di uscire subito dai box.

20.08 Leclerc è secondo! Tre decimi di ritardo per il monegasco: ottimo giro. Piastri intanto va nell’erba: bandiera gialla.

20.07 1:10.727 per Max Verstappen! L’olandese si mette in pole position provvisoria.

20.06 Particolarmente alto il tempo di Stroll e Alonso: 1:11.344 e 1:11.387.

20.05 Il primo a partire per il giro è Fernando Alonso che trova tanto traffico di piloti appena entrati in pista.

20.04 Cielo nerissimo: chissà che la pioggia non bussi alla porta proprio in questo Q3.

20.03 BANDIERA VERDE! VIA AL Q3! Ci si gioca la pole position a Interlagos.

20.00 Condizioni meteo che finora tengono: ancora non piove su Interlagos.

19.59 Leclerc aveva fatto un gran giro in Q1, mentre non ha trovato lo stesso feeling in Q2. Difficile fare un giro competitivo per la pole per le Rosse.

19.58 Questi i tempi del Q2:

1 Lando NORRIS McLaren1:10.021 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.141 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.198 5

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.216 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.233 6

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.245 6

7 Charles LECLERC Ferrari+0.282 5

8 George RUSSELL Mercedes+0.295 6

9 Oscar PIASTRI McLaren+0.309 5

10 Lance STROLL Aston Martin+0.354 5

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.526 5

12 Esteban OCON Alpine+0.541 5

13 Pierre GASLY Alpine+0.546 5

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.702 5

15 Alexander ALBON Williams+0.819 4

19.56 Hamilton sale in sesta posizione, Leclerc chiude il suo giro in settima piazza.

19.55 Nulla da fare per Magnussen e Ocon che restano in zona eliminazione, Hamilton e Leclerc si stanno migliorando.

19.54 Hamilton è nono ed è a rischio così come Leclerc: entrambi devono fare un giro.

19.53 Per ora non esce Leclerc che occupa l’ottava posizione: grosso rischio corso dalla Ferrari.

19.52 Perez si mette in terza posizione e basterà per accedere al Q3, Norris nuovo leader: 1:10.021.

19.51 Norris è in quarta posizione appena davanti a Piastri e si rilancia per mettersi al sicuro.

19.50 Leclerc è sesto a 184 millesimi da Verstappen, Sainz è secondo a 94 millesimi dal leader.

19.49 Hamilton balza in quarta posizione, Russell in seconda a un decimo e mezzo da Verstappen.

19.48 Le due Haas si mettono provvisoriamente in ottava e nona posizione, virtualmente in Q3.

19.47 Leclerc e Sainz che sono tornati in pista: devono necessariamente rilanciarsi per entrare in top 10.

19.46 Questi i primi tempi del Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.162 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.161 3

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.168 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.208 4

5 Lance STROLL Aston Martin+0.226 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.356 5

7 Esteban OCON Alpine+0.400 4

8 Pierre GASLY Alpine+0.624 4

9 Alexander ALBON Williams+0.678 3

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.696 4

11 Charles LECLERC Ferrari+0.824 4

12 George RUSSELL Mercedes+0.839 5

13 Carlos SAINZ Ferrari+0.903 4

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 4

19.45 Verstappen si è messo subito al comando e prova così a salvare un treno di gomme.

19.44 Norris è secondo a un decimo e mezzo da Verstappen, Leclerc sul traguardo con l’ottavo tempo, ma ha utilizzato gomme usate.

19.43 Stroll si mette in terza posizione davanti ad Alonso: sembra che oggi si stiano ribaltando le gerarchie in Aston Martin.

19.42 Subito buon tempo per Verstappen: 1:10.162, Perez è secondo a due decimi.

19.40 BANDIERA VERDE! Via al Q2.

19.38 Un Q1 estremamente equilibrato: dal primo all’ultimo posto non c’è neanche un secondo di differenza. Pole che si giocherà su un’inezia.

19.36 Questi i tempi del Q1:

1 George RUSSELL Mercedes1:10.340 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.096 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.132 2

4 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.135 3

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.179 2

6 Lance STROLL Aston Martin+0.211 3

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.217 3

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.262 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.264 3

10 Alexander ALBON Williams+0.281 2

11 Lando NORRIS McLaren+0.283 2

12 Carlos SAINZ Ferrari+0.284 3

13 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.328 3

14 Esteban OCON Alpine+0.423 3

15 Pierre GASLY Alpine+0.453 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.497 3

17 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.503 2

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.615 2

19 Logan SARGEANT Williams+0.695 2

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.935 2

19.35 Verstappen fa un ottimo ultimo settore e si mette in seconda posizione, mentre Perez commette un errore, ma si salva ed è tredicesimo.

19,34 Molto bene le Haas di Hulkenberg e Magnussen, rispettivamente in terza e settima posizione. Sainz è sceso in undicesima posizione.

19.33 Miglior tempo per Russell! 1:10.340 per colui che ha trionfato lo scorso anno.

19.32 Sainz ha perso qualcosa nell’ultimo settore, ma sale comunque in sesta posizione a un decimo e mezzo da Leclerc.

19.31 Stanno arrivando gocce di pioggia dice Stroll, Sainz sta facendo adesso il giro con gomma nuova.

19.30 Da dietro si è migliorato Bottas che si mette in dodicesima piazza, bene anche Albon che è quarto.

19.29 Tanti piloti potrebbero essere a rischio: Sainz e Russell sono rispettivamente undicesimo e tredicesimo.

19.28 Davvero un gran tempo per Leclerc: nessuno sta battendo il pilota della Ferrari. A rischio Russell che si migliora, ma si mette solo in dodicesima posizione.

19.27 Verstappen è settimo ed è costretto a tornare in pista: non può risparmiare un treno di gomme.

19.26 Piastri fa due primi settori eccezionali, ma la Ferrari è forte nell’ultimo settore: l’australiano è alle spalle di Leclerc.

19.25 Leclerc si mette al comando con un ottimo 1:10.472, Sainz è quarto. Si mettono al sicuro i due ferraristi.

19.24 Indicazioni per i due ferraristi che hanno il tempo per fare un giro: sta infatti arrivando la pioggia su Interlagos.

19.23 Questi i tempi fatti registrare finora:

1 Lando NORRIS McLaren1:10.623 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.261 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.321 1

4 Pierre GASLY Alpine+0.375 1

5 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.525 1

6 George RUSSELL Mercedes+0.616 1

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.686 2

8 Lance STROLL Aston Martin+0.797 2

9 Esteban OCON Alpine+0.814 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.823 1

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.832 1

12 Logan SARGEANT Williams+0.860 1

13 Oscar PIASTRI McLaren+0.871 2

14 Alexander ALBON Williams+0.922 1

15 Fernando ALONSO Aston Martin+0.973 2

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.014 2

17 Carlos SAINZ Ferrari+1.028 2

18 Charles LECLERC Ferrari+1.030 2

19 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.135 1

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.226 1

19.23 Viene notato un impeding di Russell su Gasly: ha rallentato in maniera molto pericolosa il pilota inglese della Mercedes.

19.22 Hamilton sale in seconda posizione a due decimi e mezzo da Norris.

19.21 Primo colpo per Leclerc on gomma usata a un secondo da Norris, Sainz va due millesimi davanti al monegasco.

19.20 Norris prova subito a salire in cattedra! 1:10.623 per il britannico, tre decimi di vantaggio su Verstappen.

19.19 Stroll è il più veloce tra i primi piloti scesi in pista: 1:11.420.

19.18 In pista anche Alonso con la Aston Martin: fucsia nel primo settore per lo spagnolo.

19.16 Entrano subito in pista le due Ferrari così come le due McLaren.

19.15 BANDIERA VERDE! Finalmente ha il via il Q1.

19.11 Piovono fischi da parte del pubblico per il ritardo nell’inizio della sessione: gli spettatori vogliono vedere attività in pista.

19.08 Con questo slittamento dell’orario di inizio delle qualifiche, sale inevitabilmente il rischio pioggia. Fattore che potrebbe sconvolgere le gerarchie in questo turno.

19.05 Arriva adesso la comunicazione ufficiale: le qualifiche scatteranno alle 15.15 locali, alle 19.15 ora italiana.

19.03 Ancora tutti fermi ai box: non partono per ora queste qualifiche.

19.00 Piloti che si erano lamentati per aver trovato delle forature e dei tagli sui pneumatici: i piloti non sono saliti ancora in macchina.

18.58 Qualifiche che sono rimandate di qualche minuto per ripulire la pista da qualche detrito rimasto da una foratura durante le FP1.

18.56 Nel 2022 fu doppietta Mercedes con Hamilton e Russell e un weekend particolarmente negativo per la Red Bull. È attesa forte la reazione della scuderia austriaca quest’anno.

18.52 Riguardo alle pole position, cinque piloti sono arrivati a quota 3 partenze dal palo, senza però che nessuno di essi si sia mai spinto a 4! Il quintetto capace di partire davanti a tutti per 3 volte è composto da Ayrton Senna (1990, 1991, 1994), Mika Häkkinen (1998, 1999, 2000), Felipe Massa (2006, 2007, 2008), Rubens Barrichello (2003, 2004, 2009) e Lewis Hamilton (2012, 2016, 2018).

18.48 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI F1 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 731

2 MERCEDES 371

3 FERRARI 349

4 MCLAREN MERCEDES 256

5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 236

6 ALPINE RENAULT 101

7 WILLIAMS MERCEDES 28

8 ALPHATAURI HONDA RBPT 16

9 ALFA ROMEO FERRARI 16

10 HAAS FERRARI 12

18.44 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI F1 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 491

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 240

3 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 220

4 Carlos Sainz ESP FERRARI 183

5 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 183

6 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 169

7 Charles Leclerc MON FERRARI 166

8 George Russell GBR MERCEDES 151

9 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 87

10 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 56

11 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 53

12 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 45

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 27

14 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 10

15 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

16 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 8

17 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 6

18 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 6

19 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 3

20 Liam Lawson NZL ALPHATAURI HONDA RBPT 2

21 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 1

22 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

18.40 Oggi è arrivato l’annuncio del prolungamento del GP del Brasile nel calendario di Formula 1 fino al 2030: una pista storica che rimarrà ancora a lungo nel circus.

18.36 Max Verstappen nelle FP1 non ha voluto spingere, ma è ancora il favorito numero uno: l’olandese è tornato a dominare in lungo e in largo in Messico e non vuole lasciare neanche le briciole agli avversari.

18.32 Obiettivo per la Ferrari è il secondo posto nella classifica costruttori da contendere a una Mercedes che sarà difficilmente raggiungibile, visto l’ottimo stato di forma da parte di Lewis Hamilton che sembra poter contrastare Max Verstappen per vincere una gara in questo finale di stagione.

18.28 Ferrari che solitamente si trovano bene in questo tipo di fine settimana e hanno dato buone risposte nelle prime prove libere, occupando i primi due posti.

18.24 Si tratta dell’ultimo fine settimana della stagione con il format “sprint”: qualifiche valevoli per la griglia della gara di domenica già oggi e domani una giornata a sé stante con Sprint shootout e Sprint Race.

18.20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023.

16.39 Si sono visti anche diversi passi gara. Bene le Ferrari sempre sull’1:15medio-1:16, mentre le Red bull sono sempre state un secondo più lente, forse con molta più benzina.

16.37 Le Red Bull hanno usato solamente un set di hard e non hanno pensato al tempo. Le McLaren, invece, hanno chiuso all’ultimo posto, provando le soft e rientrando ai box invece di andare a segnare i record.

16.35 Si chiude una sessione davvero particolare. In pochi hanno girato con le soft, qualcuno ha girato solo con le hard, per cui i tempi vanno presi con le molle. La Ferrari svetta con le morbide, mentre sembrano in forma le Mercedes.

16.33 CLASSIFICA TEMPI FP

1 Carlos SAINZ Ferrari1:11.732 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.108 4

3 George RUSSELL Mercedes+0.133 4

4 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.196 6

5 Alexander ALBON Williams+0.312 4

6 Lance STROLL Aston Martin+0.404 5

7 Pierre GASLY Alpine+0.452 3

8GuanyuZHOUAlfa Romeo+0.749 4

9 Logan SARGEANT Williams+0.847 4

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.860 4

11 Fernando ALONSO Aston Martin+0.883 4

12 Lewis HAMILTON Mercedes+0.906 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.982 4

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.046 4

15 Esteban OCON Alpine+1.047 3

16 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.061 3

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.280 3

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.324 3

19 Lando NORRIS McLaren+1.897 5

20 Oscar PIASTRI McLaren+2.106

16.31 Non migliora nessuno. Sainz precede Leclerc, poi Russell.

16.30 BANDIERA A SCACCHI! Si chiude la FP! Andiamo a vedere gli ultimi crono!

16.29 Verstappen ancora in 1:17.523, Perez in 1:18.718, Russell in 1:16.591, Alonso 1:16.087.

16.28 Leclerc si rilancia, accusa 146 millesimi al T1, diventano 258 al T2, quindi chiude in 1:11.840 a 108 millesimi e record nel T3.

16.27 Sainz arriva al T1 con 9 millesimi di ritardo da Russell, Leclerc invece non spinge. Lo spagnolo è sotto di 76 nel T2, quindi chiude in 1:11.732 ed è primo con 133 millesimi.

16.25 Verstappen prosegue in 1:17.593, Perez in 1:17.908, Ricciardo con le medie si issa in nona posizione a 913 da Russell che, invece, è sull’1:16.252. Le Ferrari tornano in pista ora con le soft!

16.24 Perez in 1:17.825, Russell in 1:15.932, Verstappen in 1:17.737. La sensazione è che Ferrari e Mercedes stiano pensando alla Sprint Race, le Red Bull potrebbero essere con il carico di benzina per domenica…

16.22 Hamilton sfrutta le medie e sale in settima posizione a 773 millesimi, mentre Verstappen prosegue in 1:17.735. Gasly! Quinto a 319 millesimi!

16.21 Piastri fa segnare il record nel T1 e T2 poi rientra ai box, Norris fa lo stesso. Scelta sorprendente per le McLaren…

16.20 Russell con le medie gira in 1:16.366, Verstappen con hard in 1:17.994, Perez 1:17.704. Piastri entra in azione con le soft.

16.19 Di nuovo in pista Hamilton, a sua volta con gomme medie. Norris, al momento 15°, torna in azione anche lui con le gialle.

16.18 Albon, con gomme soft, si porta al terzo posto a 179 millesimi, quarto Stroll con medie a 271. Bottas con medie sale in 10a posizione.

16.17 Ancora altissimo il crono di Verstappen in 1:17.402, oltre un secondo più lento delle due Ferrari…

16.16 Si chiude qui il run di Leclerc che torna ai box. Verstappen ancora in 1:17.109.

16.15 Ancora Leclerc in 1:15.948, mentre Sainz decide di tornare ai box. Russell si rivede in pista, ancora con gomme medie. Verstappen inizia in 1:17.391.

16.14 Leclerc chiude un altro giro in 1:15.630, Sainz alza il ritmo in 1:16.192. Piastri 1:15.975. Tutti gli altri big sono fermi ai box.

16.13 Prosegue Leclerc in 1:15.928 dopo 23 giri complessivi, Sainz in 1:15.539. Buon ritmo per le due Ferrari. Torna in pista anche Verstappen.

16.12 Leclerc ancora in 1:15.815, Sainz in 1:15.982. Magnussen, invece, spinge con le soft e chiude in 1:12.592, terzo a 727 millesimi da Russell.

16.11 Leclerc gira in 1:15.663, Sainz in 1:16.593, mentre Hamilton decide di tornare ai box dopo 23 giri.

16.10 AGGIORNAMENTO TEMPI FP

1 George RUSSELL Mercedes1:11.865 3

2 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.063 4

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.750 3

4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.798 3

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.928 2

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.937 3

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.191 2

8 Pierre GASLY Alpine+1.358 2

9 Esteban OCON Alpine+1.545 2

10 Lewis HAMILTON Mercedes+1.591 2

11 Lando NORRIS McLaren+1.764 3

12 Charles LECLERC Ferrari+1.817 3

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.905 2

14 Oscar PIASTRI McLaren+1.973 2

15 Lance STROLL Aston Martin+1.983 3

16 Alexander ALBON Williams+2.110 2

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.198 2

18 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+2.272 2

19 Logan SARGEANT Williams+2.327 2

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.778

16.08 Hulkenberg si lancia con le gomme soft, chiude il T1 con un decimo da Russell, fa segnare il record nel T2 e fa segnare un 1:11.928, secondo a 63 millesimi.

16.07 Leclerc procede in 1:16.228, Sainz in 1:15.916. Hamilton 1:16.954. I tre sono in simulazione di passo gara in vista della Sprint di domani.

16.06 Magnussen, a sua volta, con le soft, si porta in terza posizione a 798 millesimi da Russell.

16.05 Sainz di nuovo sul traguardo in 1:15.641, mentre Gasly è sesto a 1.358. Attenzione a Hulkenberg che monta le soft!

16.04 Sainz chiude un giro in 1:15.139, vediamo se è in simulazione di passo gara. Norris sfiora il suo miglior tempo, mentre Leclerc inizia ora il suo run.

16.03 Di nuovo in pista le due Ferrari, ancora con gomme hard. Alonso si inserisce in seconda posizione a 750 millesimi da Russell, ma con gomme hard.

16.02 Hamilton intanto continua nel suo run e fa segnare in 1:16.131 dopo un 1:16.3. Molto costante l’inglese.

16.01 AGGIORNAMENTO TEMPI FP

1 George RUSSELL Mercedes1:11.865 2

2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.750 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.928 2

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.937 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.191 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+1.591 2

7 Lando NORRIS McLaren+1.764 2

8 Charles LECLERC Ferrari+1.817 2

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.834 2

10 Carlos SAINZ Ferrari+1.905 2

11 Oscar PIASTRI McLaren+1.973 1

12 Lance STROLL Aston Martin+1.983 2

13 Alexander ALBON Williams+2.110 2

14 Esteban OCON Alpine+2.154 1

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.198 2

16 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+2.272 1

17 Pierre GASLY Alpine+2.298 2

18 Logan SARGEANT Williams+2.327 2

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.778 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.130 2

16.00 Russell sfrutta le gomme medie e vola in vetta in 1:11.865 con ben 928 millesimi su Verstappen e 937 su Tsunoda, quarto Perez a 1.191.

15.59 Verstappen subito record nel T1, ma Russell ovviamente lo brucia per 2 decimi.

15.58 Russell torna in azione e decide di provare le gomme medie. Verstappen si lancia con un giro out davvero lentissimo (T2 da 1:15).

15.57 Tornano in pista le due Red Bull, entrambe ancora con gomme hard. Hamilton chiude un altro giro in 1:16.500 alzando parecchio il suo ritmo.

15.56 Hamilton continua tra un 1:15.894 e un 1:15.693. Se si tratta di una simulazione di passo gara, con tempi sono davvero eccellenti…

15.55 Tsunoda è il primo a montare le gomme medie e si porta subito al comando. 1:12.802 con 336 millesimi su Verstappen. Record nel T2 e T3 per il nipponico.

15.54 Il monegasco chiude il suo secondo run e torna ai box. Hamilton prosegue nel suo lavoro ma su tempi alti.

15.53 Leclerc fa segnare un 1:13.682 ed è quinto a 544 millesimi, migliorando nel T1 e T2 ma non nel T3.

15.52 Alonso viene richiamato ai box per una probabile foratura, mentre Hamilton entra in pista con un set di gomme hard nuove. Leclerc si rilancia.

15.51 AGGIORNAMENTO TEMPI FP

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:13.138 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.025 1

3 George RUSSELL Mercedes+0.066 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.318 1

5 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.561 2

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.609 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.632 1

8 Lando NORRIS McLaren+0.656 1

9 Charles LECLERC Ferrari+0.695 2

10 Oscar PIASTRI McLaren+0.700 1

11 Alexander ALBON Williams+0.837 1

12 Esteban OCON Alpine+0.881 1

13 Lance STROLL Aston Martin+0.898 2

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.925 1

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.999 1

16 Pierre GASLY Alpine+1.025 1

17 Logan SARGEANT Williams+1.205 1

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.306 1

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.505 1

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.857 2

15.50 Piastri si sveglia e chiude un giro in nona posizione a 7 decimi esatti, mentre Russell fa segnare il record nel T2 ed è terzo a 66 millesimi da Verstappen.

15.49 Anche Sainz di nuovo in pista. Lo spagnolo migliora in ogni settore ed è sesto a 632 millesimi.

15.48 Leclerc si presenta al T2 con un distacco di 448 millesimi e chiude in 1:13.833 ed è settimo a 695 millesimi da Verstappen.

15.47 Leclerc di nuovo in azione con un nuovo set di gomme hard. Vediamo subito il suo miglior T1.

15.46 Norris si mette in quinta posizione a 656 millesimi da Verstappen, mentre Piastri non si schioda dalla 16a posizione a 1.464.

15.45 Russell si porta al quarto posto con un distacco di 606 millesimi dalla vetta. Leclerc, invece, decide di tornare ai box. Per ora settimo a 1.041. Il monegasco torna subito in pista.

15.44 Si ferma ai box Verstappen dopo un ottimo primo run, Hamilton si porta al terzo posto a 318 millesimi, mentre Leclerc e Sainz procedono su tempi alti, forse già in simulazione passo gara?

15.43 Perez migliora e si porta a soli 25 millesimi dal vicino di box, quindi balzo in avanti di Bottas, ora quarto a 925 millesimi. Settimo Ocon a 1.090.

15.42 Verstappen chiude a 61 millesimi dal suo tempo precedente ma non migliora. Alonso e Stroll tornano ai box, mentre Perez si rilancia con il record nel T2.

15.41 Ora è Alonso in terza posizione a 717 millesimi da Verstappen che si rilancia e piazza subito il record nel T1. Sainz migliora ma è solo nono a 1.556.

15.40 Perez si porta in seconda posizione a 393 millesimi dal compagno di scuderia, terzo Leclerc a 1.041, poi Norris a 1.185.

15.39 Hamilton sale al terzo posto a 1.371, quindi Russell settimo a 1.769.

15.38 Gasly si porta a 582 millesimi da Verstappen, Leclerc a 229, ma Verstappen vola in ogni settore e passa da 1:13.950 a 1:13.138! Impressionante

15.37 Norris si porta al secondo posto a 610 millesimi da Verstappen, mentre Leclerc chiude un giro a oltre 4 secondi di distacco.

15.36 Perez chiude il suo primo giro ed è secondo a 1.016 da Verstappen, Hamilton 4° a 1.154, Sainz nono a 2.176

15.35 Alonso chiude a 1.117 da Verstappen, poi Stroll a 1.624

15.34 Verstappen fa segnare un 1:13.950 e apre le danze.

15.33 I piloti si lanciano per il primo giro lanciato, vedremo chi farà segnare il tempo iniziale di riferimento.

15.32 Alla spicciolata tutti i piloti sono entrati in azione, iniziano le prove libere! Tutti con gomme hard.

15.31 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i sessanta minuti del turno mattutino. Verstappen il primo della fila!

15.30 SEMAFORO VERDE!! SCATTANO LE PROVE LIBERE DEL GP DI SAN PAOLO!!

15.28 Pochi istanti e si incomincia! Tutto pronto per il via ufficiale del weekend paulista!

15.26 Cosa propone il meteo di San Paolo? Come sempre le previsioni sono complicate per quanto riguarda Interlagos. Sulla carta tutto sembra portare verso un fine settimana con sole ma non caldo, con il rischio pioggia sarà sempre dietro l’angolo.

15.23 Attenzione, ancora una volta, alle lanciatissime McLaren. Il team inglese sta chiudendo alla grande questo 2023, per cui Lando Norris e Oscar Piastri potrebbero essere protagonisti su una pista simile, ovvero con un lay-out che potrebbe favorire la MCL60

15.20 Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno tra le mani una SF-23 che, lungo tutto il corso della stagione, non ha mai saputo gestire a dovere i set di gomme. Su un asfalto abrasivo come quello di Interlagos, spesso con temperature torride, potrebbero soffrire in maniera ulteriore?

15.17 Cosa dovremo aspettarci dalla Ferrari? La Rossa sembra pronta a competere solamente sul giro secco per il momento. Sarà protagonista nelle qualifiche delle ore 19.00?

15.14 Quale potrebbe essere la scuderia a mettere in discussione il dominio della Red Bull? Dopo la doppietta del 2022, sembra la Mercedes la favorita al ruolo di prima rivale. Hamilton ha fatto vedere ottime cose in Messico, Russell vorrà rifarsi, per cui la voglia di puntare in alto non mancherà.

15.11 Dopo una edizione 2022 quanto mai negativa, ci attendiamo una Red Bull di nuovo competitiva sulla pista di Interlagos. Max Verstappen sarà di nuovo il grande favorito, con la caccia alla 17a vittoria della stagione ed alla 52a della carriera.

15.08 Ci attendono 60 minuti davvero intensi. In questa unica sessione, infatti, team e piloti dovranno trovare subito il giusto bilanciamento in vista di qualifiche e gare. Ci attende tanto lavoro in pista per non sprecare nemmeno un secondo.

15.05 ALBO D’ORO GP SAN PAOLO e GP BRASILE

2013 Interlagos – Sebastian Vettel (Red Bull)

2014 Interlagos – Nico Rosberg (Mercedes)

2015 Interlagos – Nico Rosberg (Mercedes)

2016 Interlagos – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 Interlagos – Sebastian Vettel (Ferrari)

2018 Interlagos – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 Interlagos – Max Verstappen (Red Bull)

2020 Non disputato

2021 Interlagos – Lewis Hamilton (Mercedes)* GP San Paolo

2022 Interlagos – George Russell (Mercedes)* GP San Paolo

14.56 Si corre sullo splendido tracciato di Interlagos intitolato a José Carlos Pace. Lunghezza di 4.309 metri con 15 curve (10 a sinistra e 5 a destra).

14.53 Il programma odierno, proprio per questo format, vedrà alle ore 15.30 l’unica sessione di prove libere del fine settimana, quindi alle ore 19.00 si passerà subito alle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domenica.

14.52 NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA! Il GP di San Paolo rimarrà in calendario fino almeno al 2030. Di pochi minuti fa l’annuncio ufficiale. Buona notizia per chi ama questo sport.

14.50 Siamo giunti al ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 e ci attende una tappa di capitale importanza, dato che vivremo l’ultimo weekend con la Sprint Race.

14.45 Buongiorno e benvenuti a Interlagos! Tra 45 minuti prenderà ufficialmente il via il fine settimana del GP di San Paolo!

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio di San Paolo 2023, valevole come ventesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Questo weekend viene riproposto per l’ultima volta quest’anno il nuovo format Sprint, di conseguenza il venerdì risulta fondamentale per la composizione della griglia di partenza in gara.

Si gareggia sullo storico circuito brasiliano di Interlagos, con Max Verstappen favorito d’obbligo che punta al 17° successo in questo campionato per battere il record di Alberto Ascari (maggior percentuale di vittorie in una singola stagione). Red Bull però non si impone a San Paolo dal 2019 e ha trionfato solo in una delle ultime otto edizioni del GP verdeoro.

Almeno quest’oggi sul giro secco in qualifica potrebbe esserci grande equilibrio, con diversi candidati alla pole position tra cui le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, le Mercedes (reduci dalla doppietta del 2022 sul tracciato sudamericano) di Lewis Hamilton e George Russell, le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e l’altra Red Bull di Sergio Perez.

Si comincia alle ore 15.30 italiane con la prima e unica sessione di prove libere del fine settimana brasiliano, mentre le qualifiche scatteranno in serata alle 19.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

