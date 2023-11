Come deve finire Djokovic-Hurkacz alle ATP Finals per qualificare Sinner

Alle Nitto ATP Finals 2023 di tennis si è appena concluso il primo doppio del programma odierno, quindi la terza ed ultima giornata del Gruppo Verde del torneo di singolare scatterà alle ore 14.30, quando il serbo Novak Djokovic affronterà il polacco Hubert Hurkacz.

Spettatori interessati della sfida saranno Jannik Sinner ed il danese Holger Rune, che si affronteranno non prima delle ore 21.00: entrambi sono padroni del proprio destino e vincendo si qualificherebbero (il danese dovrà farlo in due set qualora Djokovic batta Hurkacz in due set).

Il vantaggio di Jannik Sinner, però, è quello di potersi anche presentare al match di questa sera con la qualificazione alle semifinali già in tasca: perché questa eventualità si concretizzi è necessario che Djokovic non vinca in due set contro Hurkacz.

In tal caso, infatti, Sinner avrà l’aritmetica certezza di chiudere il round robin tra i primi due del Gruppo Verde: sarà primo in caso di vittoria contro Rune, con Djokovic secondo ed il danese eliminato, mentre sarà secondo in caso di sconfitta contro Rune, col danese primo ed il serbo eliminato.

COMBINAZIONI GRUPPO VERDE

1) Se Djokovic batte Hurkacz e Sinner batte Rune, allora Sinner è primo e Djokovic è secondo.

2) Se Hurkacz batte Djokovic e Sinner batte Rune, allora Sinner è primo e Djokovic è secondo.

3) Se Hurkacz batte Djokovic e Rune batte Sinner, allora Rune è primo e Sinner è secondo.

4) Se Djokovic batte Hurkacz in 3 set e Rune batte Sinner, allora Rune è primo e Sinner è secondo.

5) Se Djokovic batte Hurkacz in 2 set e Rune batte Sinner in 3 set, allora sarà la percentuale dei game vinti a determinare l’ordine di classifica tra Djokovic, Rune e Sinner.

6) Se Djokovic batte Hurkacz in 2 set e Rune batte Sinner in 2 set, allora Rune è primo e Djokovic è secondo.

