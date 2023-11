È SUBITO MONNA LISA! Vittozzi apre con una vittoria nella 15 km di Oestersund per un decimo!

Lisa Vittozzi regala subito spettacolo. La sappadina conquista l’individuale femminile di Oestersund (Svezia), valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024, e lo fa con una prestazione straordinaria, che le permette di imporsi per un decimo di secondo sulla tedesca Franziska Preuss. Si tratta della seconda affermazione in un’individuale (dopo quella ottenuta a Ruhpolding l’anno scorso) e l’ottava vittoria in assoluto in Coppa del Mondo per la campionessa in carica in questo format, che grazie a questo successo sale in la vetta alla classifica generale e alla graduatoria di specialità.

44:03.9 il tempo finale di Vittozzi. La sappadina oggi è stata molto solida sugli sci (da segnalare il secondo miglior tempo in questo fondamentale nell’ultimo giro) e quasi perfetta al tiro, dove ha trovato un buonissimo 19/20. Dietro di lei si è presa la seconda posizione Preuss, che è rimasta davanti a Lisa da dopo la terza serie al tiro fino a poche centinaia di metri dal traguardo (in uscita dall’ultimo poligono aveva 11”8 di vantaggio sull’italiana) grazie a una prova perfetta al tiro (20/20), ma poi nel finale non è riuscita a tenere il ritmo della nostra portacolori ed è finita dietro per soltanto un decimo.

Terza la tedesca Vanessa Voigt, anche lei con zero errori ma distante 10”1 al traguardo, mentre ha chiuso al quarto posto a 46”5 (0+0+1+0) la norvegese Caroline Offigstad Knotten. Quinta invece la tedesca Sophia Schneider a 1’01”0 (0+0+0+1), sesta l’austriaca Lisa Theresa Hauser a 1’07”7 (0+0+0+0) e settima la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold a 1’09”7 (0+2+0+0). A chiudere la top ten troviamo poi l’altra norvegese Marthe Krakstad, ottava a 1’29”6 (0+0+1+0), la polacca Anna Maka, nona a 1’52”0 (0+0+0+1), e la norvegese Marit Ishol Skogan, decima a 1’57”7 (0+1+0+0). Deludenti la Svezia e la Francia: per la prima nazione la migliore è stata Linn Persson, soltanto 15ma a 2’26”2 (1+0+0+1), mentre la prima delle transalpine è stata Justine Braisaz-Bouchet, 21ma a 2’54”4 (0+2+0+2). Addirittura 31ma a 3’38”3 (0+0+1+3) la francese Julia Simon.

Per quanto riguarda le altre italiane, la seconda migliore è stata Dorothea Wierer, che ha terminato in 17ma posizione a 2’32”8 dalla connazionale Vittozzi. A pesare tantissimo sul risultato finale della nativa di Brunico sono stati i due errori nel poligono finale, dopo che l’azzurra non aveva sbagliato nelle prime tre serie. Poco più indietro un’ottima Rebecca Passler, 20ma a 2’41”3 (0+0+1+0), e Samuela Comola, 27ma a 3’20” (1+0+0+0), mentre Hannah Auchentaller e Beatrice Trabucchi hanno chiuso rispettivamente in 35ma piazza a 4’01”8 (0+0+2+0) e in 74ma a 1+2+2+0 (7’13”7)

