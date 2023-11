Beach volley, inizia nella notte l’avventura di Lupo/Rossi nel Challenge di Nuvali

Penultimo appuntamento del 2023 con il circuito mondiale del beach volley e c’è Italia anche a Nuvali nelle Filippine dove si disputa un Challenge che ha avuto oggi il prologo delle qualificazioni. La coppia italiana iscritta al torneo è quella composta da Daniele Lupo ed Enrico Rossi a caccia di un risultato che rilanci la loro rincorsa alla qualificazione olimpica.

Gli azzurri sono già inseriti nel tabellone principale e devono fare i conti con un girone non semplice: in semifinale, infatti, la coppia azzurra affronterà alle 5.00 i francesi Bassereau/Lyneel, che lo scorso anno nell’Elite 16 di Torquay, più o meno di questi tempi, furono sconfitti in due set dagli italiani. Nell’altra semifinale di fronte ci saranno i polacchi Kantor/Zdybek, coppia in ascesa, e gli austriaci Pascariuc/Leitner, coppia non semplice da affrontare.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Dunwinit/Wichaya (THA)-Furuta/Tatsumi (JPN) 2-0 (21-14, 21-15), Buytrago/Varga (PHI)-Bialokoz/Batrane (ENG) 0-2 (11-21, 12-21), Gottsu/Takahashi (JPN)-Arbasto/Gupiteo (PHI) 2-1 (21-18, 19-21, 15-11), Kojima/Ideguchi (JPN)-Li Zhuoxin/Liu (CHN) 0-2 (19-21, 10-21), Malki/Adachi (JPN)-Shindo/Watanabe (JPN) 2-0 (21-17, 21-12)

Secondo turno qualificazioni: Dunwinit/Wichaya (THA)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 0-2 (15-21, 17-21), Nicklin/Fuller (NZL)-Huerta/Huerta (ESP) 2-1 (23-21, 27-29, 16-14), Mermer/Urlu (TUR)-Pascariuc/Leitner (AUT) 0-2 (22-24, 11-21), Wang/Li (CHN)-Bialokoz/Batrane (ENG) 0-2 (15-21, 17-21), Gottsu/Takahashi (JPN)-Cattet/Barthelemy (FRA) 0-2 (0-21, 0-21), Samoilovs/Samoilovs (LAT)-Li Zhuoxin/Liu (CHN) 2-0 (21-16, 21-10), Ikeda/Dylan (JPN)-Elazar/Cuzmiciov (ISR) 0-2 (20-22, 15-21), Krattiger/Breer (SUI)-Malki/Adachi (JPN) 2-0 (21-14, 21-10)

Semifinali gironi. Pool F: Herrera/Gavira (ESP)-Pithak/Poravid (THA), Abdilla/Jaron (PHI)-Cattet/Barthelemy (FRA)

Pool E: Dearing/Schachter (CAN)-Pedrosa/Campos (POR), Bello/Bello (ENG)-Samoilovs/Samoilovs (LAT)

Pool D: Lupo/Rossi (ITA)-Bassereau/Lyneel (FRA), Kantor/Zdybek (POL)-Pascariuc/Leitner (AUT)

Pool C: Krattiger/Breer (SUI)-Nõlvak/Tiisaar (EST), Seidl/Pristauz (AUT)-Nicklin/Fuller (NZL)

Pool B: Nicolaidis/Carracher (AUS)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN), Hodges/Schubert (AUS)-Elazar/Cuzmiciov (ISR)

Pool A: Canet/Rotar (FRA)-Stankevicius/Knasas (LTU), Evans/Budinger (USA)-Bialokoz/Batrane (ENG)

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Coakley/Sweat (USA)-Suzuka/Reika (JPN) 1-2 (21-18, 18-21, 12-15), Yurika/Sakura (JPN)-Kotnik/Lovsin (SLO) 1-2 (18-21, 21-18, 17-19), Van Gunst/Hildreth (USA)-Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) 2-0 (21-17, 21-19), Urata/Miharu (JPN)-Quiggle/Murphy (USA) 0-2 (14-21, 12-21), Zeimann/MacDonald (NZL)-Ren/Non (JPN) 2-0 (21-15, 21-13), Monkhouse/Bélanger (CAN)-Harward/Toni (USA) 2-1 (19-21, 21-19, 16-14), Molinos/Molinos (FRA)-Carro/Lobato (ESP) 0-2 (20-22, 10-21), Shiba/Maruyama (JPN)-Florian/Munar (ESP) 2-0 (21-19, 21-14), Yamada/Take (JPN)-Polley/Stevenson (NZL) 2-0 (21-18, 21-19), Zhu Lingdi/Cao (CHN)-Progella/Pagara (PHI) 2-0 (21-18, 21-16), Motomura/Sakai (JPN)-Akiko/Ishii (JPN) 0-2 (15-21, 12-21), Fleming/Johnson (AUS)-Sakamoto/Riko (JPN) 2-0 (21-15, 23-21), Makhno/Rylova (UKR)-Aly/Katie (CAN) 2-1 (19-21, 21-17, 15-10)

Secondo turno qualificazioni: Suzuka/Reika (JPN)-Vieira/Chamereau (FRA) 0-2 (16-21, 11-21), Van Gunst/Hildreth (USA)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-1 (21-17, 17-21, 15-8), Zeimann/MacDonald (NZL)-Quiggle/Murphy (USA) 2-0 (25-23, 21-18), Bansley/Bukovec (CAN)-Monkhouse/Bélanger (CAN) 2-0 (21-15, 21-16), Shiba/Maruyama (JPN)-Carro/Lobato (ESP) 2-1 (14-21, 21-16, 17-15), Zhu Lingdi/Cao (CHN)-Yamada/Take (JPN) 2-1 (20-22, 21-19, 15-13), Fleming/Johnson (AUS)-Akiko/Ishii (JPN) 1-2 (21-12, 16-21, 10-15), Dong/Wang (CHN)-Makhno/Rylova (UKR) 2-0 (21-19, 21-13)

Semifinali gironi. Pool F: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Lin/Zeng (CHN), Rodriguez/Eslapor (PHI)-Van Gunst/Hildreth (USA)

Pool E: Placette/Richard (FRA)-Zhu Lingdi/Cao (CHN), Anastasija/Tina (LAT)-Akiko/Ishii (JPN)l

Pool D: Cannon/Kraft (USA)-Klinger/Klinger (AUT), Pavan/McBain (CAN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL)

Pool C: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Bansley/Bukovec (CAN), Álvarez/Moreno (ESP)-Zeimann/MacDonald (NZL)

Pool B: Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Vieira/Chamereau (FRA), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Shiba/Maruyama (JPN)

Pool A: Liliana/Paula (ESP)-Dong/Wang (CHN), Tainá/Victoria (BRA)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA)

Foto Fivb