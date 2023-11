LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: serve una prova di maturità in Germania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Bayern Monaco-Virtus Bologna, undicesima giornata dell’Eurolega di basket 2023!

Le V-nere cercano il secondo successo consecutivo in Europa dopo la convincente vittoria della settimana scorsa in casa contro il Fenerbahce Istanbul, trascinati ancora una volta da Tornike Shengelia (15 punti) e da un Daniel Hackett in grande spolvero (14 punti). I bolognesi rimangono ancorati al terzo posto con 7-3 di record dopo dieci turni disputati, ad una vittoria di distanza dal Barcellona (8-2) da prossimo avversario dei bianconeri mercoledì prossimo alla Segafredo Arena.

Il Bayern Monaco vuole allungare la striscia positiva, con i bavaresi che nell’ultima giornata hanno piegato dopo ben due tempi supplementari l’ASVEL Villeurbanne del CT azzurro Gianmarco Pozzecco (100-101). La squadra tedesca ha bisogno di fare punti per risalire posizioni in graduatoria vista la quindicesima piazza attualmente occupata con quattro vittorie e sei sconfitte, con l’ex NBA Serge Ibaka e Leandro Bolmaro pronti a guidare i compagni di fronte al pubblico di casa.

Palla a due che verrà alzata all’Audi Dome di Monaco di Baviera (Germania) alle ore 20:30. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

