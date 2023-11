Basket, la Virtus Bologna fa visita al Bayern Monaco in Eurolega: l’obiettivo è vincere per restare ai piani alti della classifica

Domani, venerdì 3o novembre 2023, la Virtus Bologna disputerà la sua undicesima partita stagionale in Eurolega. I ragazzi di Luca Banchi sfideranno in trasferta, alle ore 20:30, il Bayern Monaco, con l’obiettivo di vincere ancora per restare ai piani altissimi della classifica della regular season.

Le V Nere, che sono reduci dalla brutta sconfitta con Brindisi in campionato, sono attualmente terze in Europa con un bellissimo record di 7-3 e partiranno favorite nella sfida di domani. Non sarà però facile trovare l’ottava affermazione, perché dall’altra il Bayern Monaco, uscito vittorioso dopo ben due overtime dall’ultimo match europeo contro l’Asvel, potrà contare su diversi giocatori di ottimo livello e avrà sicuramente voglia di dare una svolta alla propria stagione europea dopo una brutta partenza (4-6).

Tra i giocatori avversari, quelli che spaventano maggiormente sono i lunghi Serge Ibaka (11.4 punti e 5.9 rimbalzi di media a partita) e Devin Booker (10.0 e 6.4 rimbalzi). Attenzione però anche a Leandro Bolmaro (10.4), Sylvain Francisco (9.7), Carsen Edwards (9.4), che cercherà di fare la differenza con la sua rapidità, e Isaac Bonga (8.1 e 5.6 rimbalzi). Mancherà invece per infortunio il serbo Vladimir Lucic.

Per vincere la Virtus Bologna dovrà giocare una partita di grande attenzione. Servirà l’aiuto di tutti, a partire dai big (da sottolineare che finora il miglior giocatore in Eurolega per la squadra emiliana è stato Tornike Shengelia, con i suoi 16,9 punti, 6.0 rimbalzi e 4.2 assist di media), fino ad arrivare alle seconde linee, che dovranno tenere alto il ritmo non appena entreranno dalla panchina per far riprendere fiato gli altri. A questo punto non rimane che attendere ancora qualche ora prima di scoprire come andrà questo incontro. La palla a due, ricordiamo, sarà domani alle 20.30.

