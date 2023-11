Basket, Milano molle e svogliata in Eurolega: lo Zalgiris passa al Forum senza problemi

Si è appena conclusa al Forum d’Assago la sfida valevole per l’undicesima giornata dell’Eurolega di basket e in campo sono scese l’EA7 Emporio Armani Milano e lo Zalgiris Kaunas. Una sfida importantissima per i ragazzi di Ettore Messina, a caccia del terzo successo consecutivo in Europa, ma reduci dal brutto ko contro Pistoia in campionato. Ecco come è andata.

Avvio al piccolo trotto per l’Olimpia Milano, che ha bisogno di oltre due minuti per trovare i primi punti del match, ma in difesa ruba un paio di buoni palloni e lo Zalgiris va avanti, ma non riesce a trovare l’allungo. È una sfida a distanza tra Ulanovas, miglior marcatore in questa prima parte del match, e Shields, con Milano che però non si sblocca da oltre l’arco. Lo fanno gli ospiti con due triple che valgono il +4 per lo Zalgiris, ma Milano continua a giocare discretamente, recupera e poi è una tripla di Hall a 49” dalla fine a valere il sorpasso e Olimpia che va al primo stop avanti 19-18.

Milano che prova il primo allungo a inizio secondo quarto, ma un paio di errori impediscono ai biancorossi di scappare via e si continua a lottare punto su punto. Zalgiris molto fallosa, ma Milano non ne approfitta e, anzi, nella prima metà del quarto sono i lituani a trovare un piccolo vantaggio sul +4. E quando Evans trova la tripla del 27-34 serve un timeout per Messina, con Milano che sin qui ha giocato troppo lentamente palla in mano, mentre pesano tantissimo i 7 rimbalzi offensivi conquistati da Kaunas, che ora prova a scappare via. Deludono in questo primo tempo Lo e Mirotic e altri due brutti attacchi di Milano valgono la doppia cifra di vantaggio per lo Zalgiris. E, così, dopo un pessimo secondo quarto di Milano si va negli spogliatoi con il Kaunas avanti 31-41 al Forum.

A inizio ripresa infortunio per Butkevicius, poi tripla finalmente per Mirotic e Milano che prova a rientrare in partita sul -7. Risponde, però, subito la squadra ospite, che con un parziale di 6-0 riallunga subito e Olimpia sempre troppo molle oggi al Forum. Si prova a sbloccare Shields da oltre l’arco per tenere viva la squadra di casa, ma a ogni tripla biancorossa arriva quella lituana a spegnere gli entusiasmi. Sbaglia troppo al tiro Milano e servono una serie infinita di azioni prima di trovare di nuovo Mirotic nell’angolo per il nuovo -7. Olimpia che arriva a -5, palla in mano, ma pessimo pallone perso dallo stesso Mirotic e rimonta che si ferma per l’ennesima volta e si va all’ultimo stop con lo Zalgiris avanti 52-59.

E l’ennesima tripla di Smits a inizio ultimo quarto vale il nuovo +10 Kaunas, che sembra in piena gestione del match. E gli ospiti segnano con troppa facilità, tenendo così comodamente a distanza Milano mentre passano i minuti. Male Voigtmann, anche oggi, così come male anche l’altro tedesco Lo oggi e per Milano la terza vittoria consecutiva in Europa si allontana sempre di più. Ci provano prima Tonut, con una tripla e una schiacciata, e poi Hall, con un canestro con fallo, a tenere viva Milano, ma ogni possesso che poteva riavvicinare definitivamente i padroni di casa arriva l’errore e riallungano i lituani. Clamorosa stoppata di Stefano Tonut dopo un contropiede ospite su palla persa di Hines, ma è troppo poco per dare la scossa a una squadra molle e svogliata oggi. Così passano i secondi e Milano raccoglie la settima sconfitta stagionale in Europa e lo Zalgiris Kaunas si impone 83-70. Top scorer Edgaras Ulanovas, con 20 punti, ma pesano tantissimo i 16 di Rolands Smits, con 4/5 da tre punti, mentre per Milano ci sono i 19 di Shields.

Credits: Ciamillo