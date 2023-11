L’Italia vince il Grand Prix della Ginnastica. Sigilli di D’Amato, Iorio, Maresca, Macchini e Raffaeli

Al PalaPanini di Modena è andato in scena il Grand Prix della Ginnastica, la tradizionale festa di fine anno dell’intero movimento tricolore, dove le stelle dell’Italia regalano un vibrante spettacolo a tutti gli appassionati. Il cuore del pomeriggio era rappresentato dalla sfida tra la nostra Nazionale e il Resto del Mondo, dove gli azzurri sono riusciti a imporsi per 6-1.

Elisa Iorio ha sconfitto la francese Djenna Loroui alla trave (13.400 contro 12.700), Alice D’Amato si è scatenata alle parallele asimmetriche (15.100) e ha prevalso sempre su Loroui (13.300). Salvatore Maresca ha avuto la meglio sull’austriaco Vinzenz Hoeck agli anelli (14.400 contro 13.700), Carlo Macchini ha liquidato l’ucraino Illja Kovtun alla sbarra (14.800 contro 13.900). Matteo Levantesi ha invece perso contro Kovtun alle parallele pari (14.700 contro 14.500). Sul fronte della ritmica, invece, doppio sigillo di Sofia Raffaeli contro la spagnola Alba Bautista tra cerchio (35.900 contro 33.100) e nastro (32.800 contro 31.500).

Ad aprire la kermesse era stata una serie di esibizioni, pensate appositamente per il divertimento del pubblico. Le Farfalle si sono prodigate in un paio di esercizi, la squadra di ginnastica artistica ha regalato un’esibizione collettiva sulle note di Show me how to Burlesque, c’è stato spazio anche per Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, per le stelle dell’aerobica e dell’acrobatica.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi