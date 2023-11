Judo, Giacomo Gamba e Giorgia Stangherlin in trionfo all’Oceania Open di Perth! Fuori dal podio gli altri azzurri

Si conclude con due acuti importanti in chiave azzurra l’Oceania Open di Perth 2023, evento del circuito oceanico di buon livello internazionale perché assegna eccezionalmente lo stesso punteggio di un Grand Prix o di un Campionato Continentale per il ranking di qualificazione olimpica del judo ai Giochi di Parigi 2024.

Dopo un day-1 privo di exploit, nella seconda giornata l’Italia ha avuto un ruolo da protagonista centrando due primi posti che hanno proiettato il Bel Paese in terza posizione nel “medagliere” della manifestazione dietro a Cina e Corea del Sud (entrambe a quota 2 successi ma con un maggior numero di podi). Va comunque sottolineato che tanti big hanno rinunciato a questo torneo per puntare direttamente al Grand Slam di Tokyo o per staccare la spina in vista della stagione olimpica 2024.

Giacomo Gamba ha sfruttato al meglio questa occasione, vincendo il torneo nei -81 kg e conquistando 700 punti fondamentali per iscriversi definitivamente alla sfida interna con Antonio Esposito per il pass a cinque cerchi. Il 24enne ha battuto nel suo cammino odierno il bulgaro Georgi Gramatikov, il portoricano Adrian Gandia, il marocchino Achraf Moutii, il britannico Lachlan Moorhead ed il ceco Adan Kopecky.

Prestazione di primo livello anche nei -78 kg per Giorgia Stangherlin, capace di imporsi sconfiggendo nell’ordine la thailandese Ikumi Oeda, la croata Petrunjela Pavic, in semifinale la tedesca Alina Boehm (fresca campionessa d’Europa) per ippon dopo 46″ e nell’atto conclusivo la slovena Metka Lobnik grazie ad un waza-ari nei quattro minuti regolamentari.

Da registrare tra i judoka nostrani i piazzamenti a ridosso del podio di Mattia Miceli, quinto nei -66 kg, Simone Aversa, settimo nei -60 kg, ed Erica Simonetti, settima nei +78 kg. Eliminati purtroppo prima dei quarti di finale gli azzurri presenti in Australia ed in lizza per la qualificazione olimpica nelle categorie più a rischio in casa Italia: Angelo Pantano nei 60 kg, Flavia Favorini nei 60 kg, Irene Pedrotti e Martina Esposito nei 70 kg, Lorenzo Agro Sylvain nei +100 kg.

Foto: IJF