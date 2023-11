Judo, 19 azzurri iscritti al Grand Slam di Tokyo: Lombardo e Parlati sognano il colpaccio

La fine della stagione è sempre più vicina ma resta ancora un grande appuntamento in calendario nel 2023 per il World Tour di judo, che farà tappa in Giappone dal 2 al 3 dicembre per l’ambitissimo e rinomato Grand Slam di Tokyo. Quando mancano circa tre settimane all’evento, nell’entry list della manifestazione sono comparsi ben 19 atleti azzurri.

Mentre le tre stelle del settore femminile (Assunta Scutto, Odette Giuffrida e Alice Bellandi) ricaricano le pile in vista del 2024, al momento sono iscritti a Tokyo quasi tutti i “titolari” della squadra maschile in attesa di ritrovare l’infortunato Elios Manzi. Nella capitale nipponica d’altronde verranno assegnati un massimo di 1000 punti (ai vincitori di ogni categoria) per i ranking di qualificazione olimpica a Parigi 2024.

Manuel Lombardo nei 73 kg e Christian Parlati nei 90 kg vanno a caccia di riscatto dopo la delusione dell’ultimo Europeo, mentre Antonio Esposito punta ad un bel risultato per fare un passo avanti verso il pass a cinque cerchi nei -81 kg. Grande curiosità per rivedere all’opera Gennaro Pirelli nei 100 kg dopo lo stop per infortunio, oltre all’interessante coppia formata da Fabio Basile e Matteo Piras nei 66 kg. Tra gli uomini ci saranno (a meno di future rinunce) anche Andrea Carlino e Simone Aversa nei -60 kg, Giovanni Esposito nei -73 kg, Bright Maddaloni nei -81 kg e Daniele Accogli nei -100 kg.

Italia che proverà a stupire anche in campo femminile con alcune giovani di talento (più o meno affermate e pronte a questi livelli) come Giulia Carnà nei 52 kg, Thauany David Capanni Dias nei 57 kg e Savita Russo nei 63 kg. Reduce da uno splendido bronzo continentale, Asya Tavano può continuare a stupire nei pesi massimi mentre le altre nostre portacolori impegnate nel Paese del Sol Levante saranno Francesca Milani (48), Flavia Favorini (63), Irene Pedrotti (70) e Giorgia Stangherlin (78).

Foto: IJF