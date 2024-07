Judo, Nagase firma il bis olimpico nei -81 kg. Leski batte Agbegnenou e rovina la festa alla Francia

Si è appena conclusa la quarta giornata di gara del judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con l’assegnazione di altri due titoli sui tatami dell’Arena Champ de Mars. Day-4 che ha riservato numerosi colpi di scena soprattutto nella -63 kg donne, mentre nella -81 kg uomini è andata in scena una splendida finale tra i due principali favoriti della vigilia.

Secondo titolo a cinque cerchi consecutivo per l’esperto giapponese Takanori Nagase, che ha avuto la meglio nell’ultimo atto sul fenomeno georgiano Tato Grigalashvili per ippon (Tani-otoshi) in meno di 3 minuti di combattimento. Si tratta del terzo podio della carriera ai Giochi in questa categoria per il trentenne nipponico (bronzo a Rio 2016, oro a Tokyo 2021), che regala al Paese del Sol Levante la terza vittoria delle Olimpiadi parigine dopo le affermazioni di Natsumi Tsunoda nella -48 kg e di Hifumi Abe nella -66 kg.

Grigalashvili, sconfitto nettamente in finale da Nagase dopo aver vinto gli ultimi due scontri diretti di fila, non riesce a completare dunque la stagione perfetta dopo essersi imposto quest’anno agli Europei e ai Mondiali. Medaglia di bronzo al sud coreano Lee Joonhwan e al tagico Somon Makhmadbekov (battendo nella finalina l’azzurro Antonio Esposito), entrambi per la prima volta sul podio olimpico.

Final Block dal retrogusto agrodolce per la Francia padrona di casa, che sognava di sbloccarsi a livello di ori proprio con un’icona dello sport transalpino come Clarisse Agbegnenou. La beniamina locale si è fatta sorprendere però in semifinale dalla slovena Andreja Leski, che ha piazzato il waza-ari della vittoria a 15″ dallo scadere spegnendo l’entusiasmo del pubblico parigino ed involandosi verso la Finale, in cui ha prevalso in rimonta sulla rivelazione messicana Prisca Awiti Alcaraz (argento totalmente inatteso alla vigilia) centrando il primo sigillo a cinque cerchi della carriera. Podio completato in terza piazza da Agbegnenou (che completa così la sua collezione di metalli ai Giochi dopo l’argento di Rio e l’oro di Tokyo in campo individuale) e dalla kosovara Laura Fazliu.