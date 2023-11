Italia-Svizzera, Nations League calcio femminile: quando si gioca, programma, orario, tv, streaming

L’Italia sfiderà domani in trasferta la Spagna (alle ore 21.30) nella quinta giornata della fase a gironi della Nations League femminile, ma questo non sarà l’unico impegno della Nazionale azzurra in questi giorni. Infatti, le ragazze di Andrea Soncin affronteranno poi martedì 5 novembre (calcio d’inizio alle ore 19:00), allo stadio Ennio Tardini di Parma, la Svizzera, in quella che sarà l’ultima giornata del gruppo 4.

Ricordiamo che l’Italia, attualmente terza nel suo girone con 4 punti (al primo posto c’è invece la Spagna con 12, seguita dalla Svezia con 7), non può più puntare alla fase finale della competizione, ma ha ancora possibilità di terminare al secondo posto. Per continuare a tenere viva questa possibilità, dovrà però innanzitutto fare punti con la Spagna e sperare in una sconfitta della Svezia contro la Svizzera.

Se questo avverrà, poi si deciderà tutto nell’ultima giornata. Allo stesso tempo, però, l’Italia dovrà fare attenzione a non finire il girone in quarta posizione (attualmente le azzurre hanno quattro punti di vantaggio proprio sulla Svizzera che è ultima con zero), il che significherebbe retrocessione diretta. Da segnalare che l’andata tra le azzurre e le elvetiche finì con la vittoria delle nostre portacolori (per 1-0): la speranza è che questo risultato possa ripetersi anche al ritorno.

L’incontro Italia-Svizzera si potrà vedere in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero match.

