ATP Finals 2023, Sinner non ha mai battuto Djokovic e Rune. Precedenti negativi anche con Tsitsipas

Nel Gruppo Verde delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis, Jannik Sinner, numero 4 e per questo inserito in seconda fascia, sfiderà il serbo Novak Djokoovic (1), il greco Stefanos Tsitsipas (6) ed il danese Holger Rune (8): in carriera l’azzurro ha battuto soltanto l’ellenico, ed è sotto nei precedenti con tutti i suoi avversari.

Sarà il quarto confronto tra Sinner e Djokovic: il serbo ha vinto i tre precedenti, dei quali due giocati a Wimbledon. In questa stagione il numero 1 del mondo ha vinto in semifinale in tre set, mentre lo scorso anno si è imposto ai quarti in rimonta dopo essersi trovato sotto di due set. Il primo confronto avvenne a Montecarlo nel 2021, con il serbo vittorioso in due partite.

Il conto contro Tsitsipas, invece, recita 5-2 per il greco, ma Sinner ha vinto l’ultimo confronto, giocato quest’anno a Rotterdam sul veloce indoor, imponendosi in due set. Tsitsipas ha invece vinto due volte agli Australian Open (quest’anno agli ottavi al quinto set e lo scorso anno ai quarti in tre partite), a Barcellona nel 2021, ed in due dei tre confronti a Roma, nel 2019 e nel 2022, con Sinner vittorioso nella Città Eterna nel 2020.

Sinner non ha mai battuto neppure Rune nei due confronti disputati finora: il danese ha approfittato del ritiro dell’azzurro nel corso del terzo set della semifinale di Sofia lo scorso anno, mentre in questa stagione ha vinto in rimonta in semifinale a Montecarlo.

PRECEDENTI SINNER-DJOKOVIC (0-3)

2023 Wimbledon Great Britain Outdoor Grass SF Novak Djokovic 6-3 6-4 7-6 (4)

2022 Wimbledon Great Britain Outdoor Grass QF Novak Djokovic 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2

2021 ATP Masters 1000 Monte Carlo Monaco Outdoor Clay R32 Novak Djokovic 6-4 6-2

PRECEDENTI SINNER-TSITSIPAS (2-5)

2023 Rotterdam Netherlands Indoor Hard R16 Jannik Sinner 6-4 6-3

2023 Australian Open Australia Outdoor Hard R16 Stefanos Tsitsipas 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3

2022 ATP Masters 1000 Rome Italy Outdoor Clay QF Stefanos Tsitsipas 7-6 (5) 6-2

2022 Australian Open Australia Outdoor Hard QF Stefanos Tsitsipas 6-3 6-4 6-2

2021 Barcelona Spain Outdoor Clay SF Stefanos Tsitsipas 6-3 6-3

2020 ATP Masters 1000 Rome Italy Outdoor Clay R32 Jannik Sinner 6-1 6-7 (9) 6-2

2019 ATP Masters 1000 Rome Italy Outdoor Clay R32 Stefanos Tsitsipas 6-3 6-2

PRECEDENTI SINNER-RUNE (0-2)

2023 ATP Masters 1000 Monte-Carlo Monaco Outdoor Clay SF Holger Rune 1-6 7-5 7-5

2022 Sofia Bulgaria Indoor Hard SF Holger Rune 5-7 6-4 5-2 ritiro

Foto: LaPresse