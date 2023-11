Italia-Francia, BJK Cup 2023: programma, orari, tv, streaming, convocate

Italia-Francia, in fatto di Billie Jean King Cup, arriva per la tredicesima volta. Stavolta l’occasione è data dalle Finals, di scena a Siviglia, in Spagna, con i due team che andranno l’uno contro l’altro nella giornata di mercoledì. Sarà già un viatico importante, visto che il girone è a tre squadre e solo le prime di ciascuno dei quattro vanno in semifinale.

Questo fa capire perché il primo match diventa sostanzialmente l’ago della bilancia. Allo stato attuale delle cose le transalpine sono favorite già solo per la presenza di Caroline Garcia, che pur non avendo vinto nessun torneo nel 2023 è comunque riuscita a tenersi su alti livelli. Certo, è anche vero che Jasmine Paolini, quest’anno, è riuscita a sbloccare un conto precedenti negativo in quel di Zhengzhou. Un po’ più incerta soprattutto da parte italiana la questione del secondo singolare, mentre, stanti le scelte di Tathiana Garbin, il doppio azzurro è sostanzialmente tutto da inventare.

Il confronto di Billie Jean King Cup 2023 tra Italia e Francia si giocherà mercoledì 8 novembre a partire dalle ore 10:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, BILLIE JEAN KING CUP 2023

Gli ordini di gioco esatti, comprensivi delle giocatrici, verranno rilasciati un’ora prima dei tie.

Mercoledì 8 novembre

Italia-Francia

Ore 10:00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

A seguire Doppio

PROGRAMMA BILLIE JEAN KING CUP 2023 FINALS: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: sito di SuperTennis, SuperTenniX

Diretta Live testuale: OA Sport

CONVOCATE DI ITALIA E FRANCIA

ITALIA: Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini

FRANCIA: Caroline Garcia, Varvara Gracheva, Clara Burel, Alizé Cornet, Kristina Mladenovic

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it