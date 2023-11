Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Zermatt-Cervinia 2023: orari, tv, streaming. In programma 2 discese

Dopo la cancellazione del gigante di Soelden la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2023-24 viene inaugurata ufficialmente questo fine settimana con le due discese transfrontaliere in programma a Zermatt-Cervinia. Sabato 11 e domenica 12 (alle 11.30) saranno i due giorni di gara, anticipati da tre mattinate dedicate alle prove e alla conoscenza di una pista nuova per tutti gli uomini-jet. Meteo permettendo si annuncia uno spettacolo senza precedenti e potremmo finalmente vedere anche il comparto maschile dare il via definitivo alla propria stagione.

Il Circo Bianco maschile battezza questo speed-opening, e dopo l’annullamento per la presenza di poca neve dell’anno scorso gli uomini-jet sono pronti a darsi battaglia su una nuova e intrigante pista. Per i maschi a Soelden non è andata per il meglio, in quanto nel corso della prima manche sul ghiacciaio austriaco si è letteralmente alzata una bufera di vento che non ha lasciato spazio agli organizzatori costringendo ad annullare l’evento. La settimana per gli sciatori inizierà mercoledì 8 novembre con la prima prova cronometrata (11.30), con programma che si ripeterà pari pari anche nei due giorni seguenti.

I giorni di gara sono sabato 11 e domenica 12 novembre, con start fissato sempre alle 11.30. Per la prima volta nella storia una gara di Coppa del Mondo di sci sconfinerà in due nazioni: partenza prevista a Zermatt (Svizzera) e arrivo in Italia a Cervinia. Grande curiosità per vedere all’opera i velocisti, con il norvegese Kilde che vuole continuare a dominare anche nella specialità più veloce e il fenomeno Odermatt che ha messo nel mirino la coppa di cristallo di discesa libera. Per quanto riguarda i colori azzurri ci affidiamo ai soliti noti, tanta attesa per vedere se Dominik Paris tornerà competitivo dopo un inverno sottotono, Casse dovrà confermare la crescita della scorsa stagione e l’eterno Innerhofer è pronto a stupirci di nuovo. Per quanto riguarda i giovani fari puntanti su Scheider e sul rientrante Franzoni.

Le gare di Zermatt-Cervinia saranno trasmesse su RaiDue e Eurosport 1, la terza prova cronometrata sarà visibile su Eurosport 1 mentre i primi due training non avranno copertura televisiva né in diretta né in streaming. In streaming si potranno seguire le gare su discovery+, Eurosport.it, DAZN e RaiPlay. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del weekend di gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO ZERMATT-CERVINIA

Mercoledì 8 novembre

Ore 11.30 prima prova discesa libera maschile – Diretta tv non prevista

Giovedì 9 novembre

Ore 11.30 seconda prova discesa libera maschile – Diretta tv non prevista

Venerdì 10 novembre

Ore 11.30 terza prova discesa libera maschile – Diretta tv su Eurosport 1

Sabato 11 novembre

Ore 11.30 Discesa libera maschile – Diretta tv su RaiDue e Eurosport

Domenica 12 novembre

Ore 11.30 Discesa libera maschile – Diretta tv su RaiDue e Eurosport

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO ZERMATT-CERVINIA: DOVE VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Mercoledì 8 novembre, prima prova discesa libera

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Giovedì 9 novembre, seconda prova discesa libera

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Venerdì 10 novembre, terza prova discesa libera

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Eurosport.it, DAZN e Discovery+

Sabato 11 novembre, discesa libera

Diretta tv: RaiDue e Eurosport 1

Diretta streaming: Eurosport.it, DAZN, RaiPlay e Discovery+

Diretta testuale: OA Sport

Domenica 12 novembre, discesa libera

Diretta tv: RaiDue e Eurosport 1

Diretta streaming: Eurosport.it, DAZN, RaiPlay e Discovery+

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse