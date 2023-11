Italia-Germania, BJK Cup 2023: programma, orari, tv, streaming, convocate

Il tennis mondiale si prepara agli ultimi appuntamenti della stagione. Questa settimana vedrà come assoluta protagonista la Billie Jean King Cup, la massima competizione femminile per Nazionali, dover sarà presente anche l’Italia, inserita nel girone D con Francia e Germania. Sarà proprio con le tedesche il secondo match, che si preannuncia decisivo, il prossimo 9 novembre.

Dopo le due sconfitte in altrettante partite del 2022, la selezione di Tathiana Garbin vuole provare a riscattarsi. Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Lucrezia Stefanini saranno le cinque a rappresentare i colori italiani, per un roster che non lascerà punti di riferimento alle avversarie.

La Germania sta provando a risalire le gerarchie del tennis mondiale, ma sembrano lontani i fasti in cui vinse la Federation Cup nel 1987 e nel 1992, quando poteva contare su Steffi Graf tra le sue fila. Rainer Schuttler, ex numero 5 al mondo nelle classifiche maschili, ha scelto per questo appuntamento Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund, Eva Lys e Jule Niemeier, confermando la squadra che ha battuto il Brasile ad aprile.

La sfida tra Italia e Germania di Billie Jean King Cup 2023 si disputerà il 9 novembre 2023 alle 10.00 a Siviglia. SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre) manderà in onda le partite che verranno disputate, mentre in streaming verranno trasmesse su supertennis.tv e su SuperTennix.

BILLIE JEAN KING 2023, IL PROGRAMMA

9 novembre

10.00 Italia-Germania – Bllie Jean King Cup 2023

ITALIA-GERMANIA, BILLIE JEAN KING CUP 2023, COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis Tv (64 Digitale Terrestre)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix

ITALIA-GERMANIA, LE CONVOCATE PER LA BILLIE JEAN KING CUP

Italia: Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto

Germania: Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund, Eva Lys, Jule Niemeyer

Foto: LaPresse