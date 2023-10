BJK Cup Finals 2023, le convocate dell’Italia: Cocciaretto e Paolini guidano il gruppo azzurro, assente Giorgi

Il conto alla rovescia sta per scadere. Sul veloce indoor dello ‘Estadio de la Cartuja’ di Siviglia, andranno in scena le Finals della Billie Jean King Cup 2023, competizione femminile a squadre di tennis. L’Italia è stata inserita nel Gruppo D, l’unico tutto europeo, con la Francia, testa di serie numero 4 e vincitrice nel 2019, e la Germania.

La capitana della squadra, Tathiana Garbin, ha diramato l’elenco delle giocatrici convocate per la competizione. Formazione quasi al completo, se si fa eccezione per Camila Giorgi non inserita nella lista per problemi al piede. Garbin, qjuindi, ha puntato le proprie fiches su Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini.

Le ragazze esordiranno l’8 novembre alle ore 10 contro la Francia. Nel giorno seguente, giovedì 9 sempre alla stessa ora, le tenniste nostrano sfideranno le tedesche. Il Gruppo D si chiuderà quindi venerdì 10 (inizio alle ore 10) con il confronto tra la formazione teutonica e quella transalpina. Non si preanuncia una rassegna semplice per le giocatrici capitanate da Garbin.

L’anno scorso a Glasgow l’Italia rimediò due sconfitte in altrettante partite nel girone contro il Canada e la Svizzera, che poi avrebbe vinto il torneo. Giova ricordare che la fase a gironi si svolgerà da martedì 7 a venerdì 10 novembre. Le quattro vincitrici dei raggruppamenti avanzeranno alle semifinali, che si giocheranno sabato 11 novembre (Vincitrice Gruppo A – Vincitrice Gruppo C e Vincitrice Gruppo D – Vincitrice Gruppo B), infine la finale si terrà domenica 12 novembre.

I play-off della Billie Jean King Cup 2023 consisteranno in otto sfide, col metodo casa-trasferta, programmate tra venerdì 10 e sabato 11 novembre oppure tra sabato 11 e domenica 12 novembre: saranno le compagini padrone di casa a scegliere in quali date giocare.

GIRONI BILLIE JEAN KING CUP FINALS 2023

Fase a gironi (7-10 novembre)

Gruppo A

Svizzera (1)

Repubblica Ceca

Stati Uniti

Gruppo B

Australia (2)

Kazakistan

Slovenia

Gruppo C

Spagna (3)

Canada

Polonia (WC)

Gruppo D

Francia (4)

Italia

Germania

Semifinali (11 novembre)

Semifinale 1: Vincitrice Gruppo A – Vincitrice Gruppo C

Semifinale 2: Vincitrice Gruppo D – Vincitrice Gruppo B

Finale (12 novembre)

Vincitrice Semifinale 1 v Winner Vincitrice Semifinale 2

Tutti gli incontri nelle Finals consistono in 3 incontri: due singolari seguiti da un doppio.

PLAY-OFF BILLIE JEAN KING CUP FINALS 2023

Slovacchia (1) – Argentina

Belgio (2) – Ungheria

Gran Bretagna (3) – Svezia

Brasile (4) – Corea del Sud

Ucraina (5) – Paesi Bassi (sede da definire)

Serbia – Romania (6)

Giappone (7) – Colombia

Austria – Messico (8)

“Ci stiamo preparando intensamente per questa fase finale della Billie Jean King Cup. Quello con la maglia azzurra è un impegno che vogliamo sempre onorare al meglio. La mia è una squadra compatta, solida, composta da ragazze eccezionali. Un gruppo affiatato che in questi anni è cresciuto tantissimo, sotto ogni punto di vista, raggiungendo ottimi risultati. Le ragazze stanno tutte attraversando un periodo d’eccellente stato di forma. Offrendo un tennis di altissimo livello, la Paolini ha raggiunto il terzo turno a Pechino, giocando alla pari con la n.1 del mondo Sabalenka; la Cocciaretto, qualche settimana fa, ha vinto il primo titolo WTA e poi centrato il suo best ranking di n.29; la Trevisan è arrivata nei quarti di finale del 1000 di Guadalajara, battendo tra l’altro in rimonta una campionessa come la Jabeur; la Bronzetti ha raggiunto il terzo turno agli US Open, perdendo soltanto al terzo un match tiratissimo con la Zheng; poi c’è la new entry di questa trasferta che è la Stefanini, una ragazza che ha meritato la convocazione, giusto coronamento di quella che è stata finora la sua migliore stagione in carriera. Ci dispiace molto che non potrà essere con noi la Giorgi. Purtroppo, da tempo, Camila è alle prese con un fastidioso problema al piede che non le consente di allenarsi come vorrebbe. Tra un mese saremo pronte, per affrontare, innanzitutto, squadre temibili come Francia e Germania. Il percorso non sarà facile e le insidie molte ma sono convinta che sapremo affrontarle al meglio. Per noi sarà la seconda partecipazione consecutiva alle Finals e l’esperienza maturata lo scorso anno a Glasgow ci servirà per fare ancora meglio a Siviglia. Le sensazioni non possono che essere positive rispetto a questa trasferta: ogni volta che le nostre ragazze vengono in nazionale, riescono ad andare oltre i propri limiti, in virtù dell’amore e del rispetto che nutrono verso questa maglia, per l’orgoglio che provano nell’indossarla“, le parole di Garbin (fonte: FITP).

Foto: LaPresse