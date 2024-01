Jannik Sinner insieme alla squadra di Davis da Sergio Mattarella giovedì: la celebrazione di due trionfi

Jannik Sinner è l’uomo simbolo dello sport italiano in questo momento storico. La “Sinner-mania” era già esplosa alla fine della stagione scorsa con la vittoria alle ATP Finals e il successo in Coppa Davis, ma si è definitivamente consacrata all’inizio di quest’anno con la vittoria degli Australian Open.

Vittoria della Coppa Davis che sarà festeggiata giovedì in Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: l’incontro era già fissato per il 21 dicembre scorso, ma la preparazione della stagione australiana ha reso impossibile il realizzarsi di questo appuntamento.

Il 1° febbraio è la data trovata per tutti e cinque gli eroi: Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e il capitano Filippo Volandri. Occasione che si rivela proficua per festeggiare un‘impresa “imprevista” da parte di Sinner agli Australian Open. Sarà uno dei primi trionfi per una grandeur del tennis italiano che andrà avanti nei prossimi anni? Intanto Sinner dovrà preparare il discorso: “Ancora non è pronto, sono stato un po’ preso da varie cose…” – ha scherzato il numero 4 del mondo.

Foto: Lapresse