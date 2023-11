Coppa Davis 2023, domani Emil Ruusuvuori potrebbe giocare la semifinale contro l’Australia

Secondo quanto riportato dal sito svenska.yle.fi il finlandese Emil Ruusuvuori domani potrebbe scendere in campo per giocare il secondo singolare della semifinale della Coppa Davis 2023 di tennis, che vedrà la Finlandia opposta all’Australia.

Il numero 1 finnico non era sceso in campo nei quarti contro il Canada per il persistere di un’infiammazione alla spalla, che potrebbe essere stato superato in vista del penultimo atto di domani, dopo il positivo esito dell’allenamento odierno.

Nella parte alta del tabellone, infatti, nei quarti di finale la Finlandia ha battuto per 2-1 il Canada, detentore della Coppa Davis, mentre l’Australia, finalista perdente lo scorso anno, ha superato la Repubblica Ceca, sempre al doppio decisivo.

L’incrocio in semifinale tra Finlandia ed Australia andrà in scena domani, venerdì 24 novembre, a partire dalle ore 16.00. Ruusuvuori, nel caso in cui riesca a scendere in campo, giocherà il secondo singolare contro il numero 1 australiano, Alex de Minaur.

Foto: LaPresse