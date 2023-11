Holger Rune dopo la sconfitta alle ATP Finals 2023: “Avevo più pressione di Sinner. Djokovic il favorito”

Ha avuto la possibilità di volare alle semifinali delle ATP Finals Holger Rune, ma si è dovuto arrendere ad un fantastico Jannik Sinner. Il danese doveva vincere il terzo incontro del Gruppo Verde per strappare il pass per la sfida di sabato e tirare fuori dagli scontri diretti Novak Djokovic, ma l’azzurro si è imposto in tre set.

Al termine di una battaglia Rune ha salutato il Pala Alpitour non certamente felice, come ha dimostrato in conferenza stampa. Le sue parole: “Non sono partito troppo bene, ho sempre perso il primo set le volte in cui ho giocato contro Sinner. Sapevo che lui non aveva nulla da perdere, mentre io avevo molta pressione. Ho cercato di gestirla meglio che potevo e ci sono arrivato vicino, ma purtroppo non è stato sufficiente”.

Sull’annata: “Io cerco di fare il massimo ogni giorno, ma direi che se finisci l’anno tra i migliori otto giocatori al mondo puoi essere orgoglioso di te stesso. Sicuramente cercherò di imparare da quest’anno, che è stato il mio primo vero anno unicamente nel tour.

Sul futuro del torneo: “Ora vedremo chi alzerà il trofeo: Djokovic per me resta ancora il favorito, sarà bello vedere come finirà”.

Foto: Lapresse