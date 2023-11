Hockey ghiaccio: nel giovedì dell’Alps League vincono Merano, Vipiteno, Cortina, Renon e Gherdeina

L’ennesimo giovedì sera della prima fase dell’Alps Hockey League 2023-2024 di hockey su ghiaccio regala tanti successi alle formazioni italiane. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Negli incroci italiani ci sono da registrare una vittoria interna, quella per 5-2 del Renon sul Fassa, ed una esterna, l’1-2 del Gherdeina sugli Unterland Cavaliers.

Parola d’ordine “blitz in trasferta”: a compierli sono Merano e Cortina, che si impongono entrambe 2-5 rispettivamente sulle piste dell’EC-Kac e dell’EK Die Zeller Eisbären, e Vipiteno, capace di passare 2-4 in casa dell’HK RST Pellet Celje.

In classifica dietro ai capoclassifica dell’dell’EK Die Zeller Eisbären, primi con 41 punti in 18 partite, si installa il Renon, secondo a quota 39 con 17 partite, una in meno degli austriaci. Le formazioni italiane torneranno in pista sabato 25 novembre.

Foto: Max Pattis