Renon ha vinto l’Alps Hockey League 2023-2024! Cortina battuto 4-0 nella serie finale

Renon è campione dell’Alps Hockey League 2023-2024. La squadra altoatesina si è aggiudicata il campionato vincendo nettamente gara -4, e il computo complessivo della serie finale, contro i connazionali del Cortina.

Anche in questa sfida, così come nelle precedenti tre, tanta solidità: Renon si è imposta 0-3 in casa dei rivali griffando la gara con le reti di Hjorth, nella coda del secondo terzo di gara, dopo lo 0-0 dei primi venti minuti, e di Kostner, gol che ha chiuso di fatto i conti, e Prast, a porta sguarnita, negli ultimi giri di lancette del duello.

Computo complessivo quindi di 4-0 e Alps Hockey League 2023-2024 vinta dominando i playoff, con l’unico brivido corso nelle semifinali, dove l’affermazione sui Vipiteno Broncos è arrivata per 4-3.

Per il Renon, quello arrivato stasera, è il secondo successo nella rassegna, che fa seguito alla vittoria del 2016/201717, mentre per Cortina questa è la seconda sconfitta all’ultimo atto, che fa da seguito – purtroppo per i cortinesi – al ko subito l’anno scorso dagli sloveni dello Jesenice (4-2).