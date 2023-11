Hockey ghiaccio: l’Italia vince ancora! Gli azzurri superano ai rigori l’Ungheria al Sárközy Tamás Tournament

Arriva la seconda vittoria per la Nazionale italiana di hockey ghiaccio, team attualmente impegnato al Torneo amichevole Sárközy Tamás Tournament. Dopo aver regolato di misura la Slovenia gli azzurri hanno superato ai calci di rigore i padroni di casa dell’Ungheria, trovando quindi il successo per 2-1.

Un po’ come accaduto nel match inaugurale gli uomini di Mike Keenan hanno condotto una gara contenuta in attacco ma ordinata in difesa. A passare in vantaggio per primi sono stati però gli ungheresi quando, al 4:24, hanno approfittato della triangolazione tra Lovei e Fejes , utile per consentire a Paterka di mettere a referto l’1-0.

La risposta italiana si fa attendere fino al 13:34 del secondo periodo, momento in cui Salinistri mette il disco in rete a seguito di una buona combinazione con Trivellato e Pietroniro.

Una volta giunti ai calci di rigore sarà Pietroniro a trovare la rete della vittoria, andando a segno dopo quattro tentativo sbagliati da parte degli avversari. Domani, sabato 11 novembre, l’Italia affronterà l’Ucraina nell’ultima partita del torneo (inizio ore 13:30).

Foto: Carola Semino